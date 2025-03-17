Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Belki de şampiyonluğa veda maçı oynadı'
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını yorumladı.
"BÜYÜK YARA ALDI"
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe, Samsunspor karşısında İskoçya’da Rangers önünde ortaya koyduğu mücadelenin tıpa tıp benzerini oynadı. İlk yarıdaki tek eksiği gol atamamasıydı. Mourinho bizleri sahaya sürdüğü 11’lerle şaşırtmaya devam ediyor. İşine karışmak istemem ama sanki bazı isimlerden vazgeçemiyor. Seyirci desteği mükemmeldi, hakemler ise kötüydü. Orta hakem Cihan Aydın’ın acaba torpili kim? Bu performansıyla Aydın’ın yeri amatör lig olmalı! Yedek oturan Nesyri, Szymanski, Osayi’nin 58. dakikada oyuna girmesiyle ve Samsunlu Moundilmadji’nin 75’te kırmızı görmesiyle F.Bahçe’nin temposu arttı. Ama Szymanski’nin direğe çarpan vuruşu dışında bol sayıda orta izledik, kafaların çoğu auta gitti, birini Okan kurtardı. Sonuçta F.Bahçe kaybettiği 2 puanla büyük yara aldı." (Cumhuriyet)
"30 GOLLÜ İRFAN CAN'IN KAYIP SEZONU"
Uğur Meleke: "Glasgow’daki tarihi kapışmadan 66 saat sonra Samsunspor önüne çıktı Fenerbahçe. 66 saatin rejenerasyon için yeterliliği, farklı fikirlerin olabileceği gri bir konu. Fenerbahçe’nin dünkü 2 puan kaybını, 66 saat detayı dışında dört faktöre daha bağlayabiliriz:
1-) Dün Fenerbahçe, neredeyse maçın üçte ikisini sadece Oğuz’un üzerinden oynadı. Oğuz çok etkiliydi, iki iyi şut, 3-4 başarılı orta yaptı. Ama arkadaşları değerlendiremedi fırsatları.
2-) Thomas Reis iyi bir merkez savunması yaptırdı takımına. Ve Fenerbahçe’yi sadece kenar ortalarına zorladı. Sarı-lacivertliler, son bölümdeki etkili akınlarında da Okan’a takıldılar.
3-) Başlangıçta Dzeko-Talisca ikilisi etkisizdi. Dzeko, derinde Nesyri’nin arkasında daha fonksiyonel.
4-) Tadic’te gözle görülür bir düşüş var. Mourinho’nun Şubat-Mart’ta yoğunlaşan bu fikstürde oyun kurucu rolünde İrfan Can’a daha fazla dakika vermesi ve daha erken kazanması gerekirdi. Geçen sezon tüm cephelerde tam 30 gol katkısı yapmıştı İrfan Can." (Hürriyet)
"PUAN KAYBEDİLECEK MAÇ BU DEĞİLDİ"
Gürcan Bilgiç: "Sezon sonuna 11 finali vardı F.Bahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalıydılar. Sahanın F.Bahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil. Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımı ve başkanın benzer iddiayı, direnci evlerindeki G.Saray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar." (Sabah)
"FENERBAHÇE BELKİ DE ŞAMPİYONLUĞA VEDA MAÇI OYNADI"
Tayfun Bayındır: "Dün belki de şampiyonluğun kaybedilmesine neden olacak bu beraberliğin sorumlusu kim? Elbette yine küçük çaplı bir fantezi deneyen Jose Mourinho.
Fenerbahçe’nin haftalardır kurulu bir düzeni var. O düzen özellikle forvet hattında üst düzey bir uyum, etkileyici bir alışkanlık yaratmıştı. Dzeko-En Nesyri ikilisi adeta bir stoper tandemi gibi birbirini tamamlayan süper golcüler statüsündeydiler. Aralarındaki pas trafiği neredeyse gözü kapalı kurdukları iletişim, özellikle ligin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin seri galibiyetlerinin ana unsuruydu... İşte Mourinho dün bu uyumu bozdu, uyum bozulunca da sistem iflas etti.
Fenerbahçe oyunun neredeyse tamamını Samsun ceza alanı içinde oynadı. Çok üretti ama atamadı. Bence başlangıçta yanlış 11 sahaya süren Mourinho, 55. dakikadan sonraki müdahaleleriyle oyunu tamamıyla kontrol altına aldı. Ancak bazen gol olmayınca olmuyor, dün Fenerbahçe adına belki de şampiyonluğa veda maçı oynandı. Bu kaçanları çok arayacak." (Milliyet)
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