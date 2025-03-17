Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Belki de şampiyonluğa veda maçı oynadı'

"FENERBAHÇE BELKİ DE ŞAMPİYONLUĞA VEDA MAÇI OYNADI"

Tayfun Bayındır: "Dün belki de şampiyonluğun kaybedilmesine neden olacak bu beraberliğin sorumlusu kim? Elbette yine küçük çaplı bir fantezi deneyen Jose Mourinho.

Fenerbahçe’nin haftalardır kurulu bir düzeni var. O düzen özellikle forvet hattında üst düzey bir uyum, etkileyici bir alışkanlık yaratmıştı. Dzeko-En Nesyri ikilisi adeta bir stoper tandemi gibi birbirini tamamlayan süper golcüler statüsündeydiler. Aralarındaki pas trafiği neredeyse gözü kapalı kurdukları iletişim, özellikle ligin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin seri galibiyetlerinin ana unsuruydu... İşte Mourinho dün bu uyumu bozdu, uyum bozulunca da sistem iflas etti.

Fenerbahçe oyunun neredeyse tamamını Samsun ceza alanı içinde oynadı. Çok üretti ama atamadı. Bence başlangıçta yanlış 11 sahaya süren Mourinho, 55. dakikadan sonraki müdahaleleriyle oyunu tamamıyla kontrol altına aldı. Ancak bazen gol olmayınca olmuyor, dün Fenerbahçe adına belki de şampiyonluğa veda maçı oynandı. Bu kaçanları çok arayacak." (Milliyet)