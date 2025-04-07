Eski hakemler Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı'
beIN Trio ekibi, Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını beIN Sports'ta ekranlara gelen Trio programında eski hakemler değerlendirdi.
İşte tartışmalı pozisyonlarla ilgili Trio ekibinin açıklamaları:
7. dakikada Djiku'ya gösterilen sarı kart doğru mu?
- Deniz Çoban: Bu sarı kartta tartışılacak herhangi bir şey yok. Sarı kartın tarifi.
- Bülent Yıldırım: Tartışmasız bir sarı kart. Kontrolsüz dalıyor. Dalışın zaten kendisi sarı kart.
- Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart. Hakem yanılmadı burada.
13. dakikada Pedro Malheiro'nun Maximin'e yaptığı faulde sarı kart kararı doğru mu? |
- Bülent Yıldırım: Maximin'e üst üste iki faul yapıldı. Hakem önce "avantaj" dedi. Topa doğru yapılmış ancak arkadan yapılmış bir faul. Burada bir sarı kart çıkacaksa ben Lundstram'ı tercih ederim çünkü Lundstram'ın faul yaptığı zamanlama Malheiro'nunkinden daha etkili bir zamanlama.
- Deniz Çoban: İkinci harekete faul çalmıyor bence. İkinciye faul çalsa topu geriye götürmez, ikinci hareketin olduğu yerden faul kullandırır. Hakeme göre Maximin'e yapılan faul Malheiro tarafından yapılıyor ama diğeri faul değil. Bence diğeri de faul. İlkini faul çalıyorsa orada sarı kartlık bir şey görmüyorum ben.
- Bahattin Duran: Ben de aynı fikirdeyim, Malheiro'nun faulü sarı kartlık bir faul değil. Bence de Lundstram'ın sarı kart görmesi gerekirdi.
18. dakikada Sofyan Amrabat'ın gördüğü sarı kart kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Amrabat riskli bir zamanlamayla ayağını savurdu ve rakibini gördüğü anda güç transferini gerçekleştirmeyecek şekilde dizini hemen çekti. Sarı kart yeterli.
- Deniz Çoban: Bu klasik bir sarı kart, fazlası düşünülemez.
- Bahattin Duran: Bence de tartışmasız bir sarı kart, fazlası olmaz. Ayağını sağdan sola doğru getirirken rakibin omzunun altına doğru geliyor. Kontrolsüz bir hareket ama ciddi faullü oyundan söz edilemez.
22. dakikada Zubkov'un attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptali doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Zubkov bu güzel vuruş öncesinde başından sonuna kadar ofsayttaydı. Bir şüphe yok.
- Bahattin Duran: Zaten görüntüler çok açık. Doğru bir kararla gol iptal edildi.
40. dakikada Trabzonspor ceza sahasında Mustafa Eskihellaç ile Tadic arasındaki pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilmeli miydi?
- Deniz Çoban: Doğru bir hücum faul kararı. Trabzonsporlu oyuncu topa daha yakın ve topu perdeleyip dönmeye çalışırken Tadic geliyor faul yapıyor. Yerinde bir değerlendirme.
- Bülent Yıldırım: Mustafa Eskihellaç rakibi karşıdan görerek onu bozacak bir hamle yapmıyor, Tadic geliyor ve ona temas ediyor. Bu temas Tadic'in presinden kaynaklanıyor. Eğer hakem hareketli olsa, doğru açıda olmasa burada yanılabilirdi. Doğru bir hücum faul olduğu kanaatindeyim.
- Bahattin Duran: Mustafa Eskihellaç sol ayağını açıyor ama bu Tadic'in topu değil. Tadic daha arkada. Pozisyon almak için ayağını açıyor, Tadic de arkadan gelip bu faulü yapıyor. Hakem doğru bir karar veriyor burada.
45. dakikada Fred'in şutu Zubkov'un eline geliyor mu, pozisyon penaltı mı?
- Bülent Yıldırım: Çok çok istisnai pozisyonlardan bir tanesi. Bu tarz şutlardaki bu tarz beden hareketlerinde yüz pozisyonun 90 tanesi penaltı çıkar. İlk izlerken ben de penaltı olduğunu düşündüm. Açılara tek tek baktığımız zaman neye kanaat ettim? Top oyuncunun bedenine çarpmadan önce Zubkov ne yapmış? Kolu kapattı. Kol, topun teması anında bedene yapışık. Çarptıktan sonra savrulmanın etkisiyle kol dışarı çıktı. Ben de VAR gibi burada penaltıyı gerektiren açık ve net bir kanıt ve ihlal görmedim. O yüzden de hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
- Deniz Çoban: Vücut genişlemiyor. Kolunu saklamış. Top çarptıktan sonra oyuncu döndüğü için kol açılıyor. Benim fikrim penaltı değil. Hakem verseydi de itiraz etmezdim penaltıya. VAR'ın müdahale etmemesi de doğru.
- Bahattin Duran: Top dirseğe gelmeden önce kolu önceden açtığını hiçbir açıdan ispatlayamıyorum. Hakemle aynı fikirdeyim.
48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağılya Mustafa'ya basıyor. İnanılmaz zor pozisyon. Mustafa dengeyi kaybettikten sonra rakibine müdahale etti. Hakemin yanılmasına anlayış gösteririm ancak video hakemin, bu kadar açık net bir faul silsilesinde ilk teması kimin yaptığını görmemiş olması ve sadece çizgiye konsantre olması çok büyük bir hata. Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş olması gerekirken VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı.
- Deniz Çoban: Ayağa basmak ihlal. Bu basmanın kazara olması bir şey değiştirir mi? Lart açısından değiştirir, ihlal açısından değiştirmez. Rakibinin herhangi bir hamlesi de yok, ayağını götürüp Osayi'nin ayağının altına sokmuyor. Osayi'nin ayağı gidip basıyor. Bunu da açılarla destekleyebiliyoruz. Kanıtımız var. En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı burada.
- Bahattin Duran: Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var elimizde. Önce Osayi Mustafa'nın ayağına basıyor, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti.
Spor Haberleri
- Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
- 'VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı'
- 'Talisca ile 15 dakikada fişi çekti'
- Benfica, Porto'yu 4 golle dağıttı!
- Suudi Arabistan'da gündem Talisca!
- Fenerbahçe geri döndü: Talisca resitali
- Tekke’ye soralım
- Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
- Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman?
- İtalya'daki Türk derbisinde kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Hasadı 1 ay sürecek: Kilosu 150 TL...
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- İETT'ye kumpas görüntüleri