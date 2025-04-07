Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Talisca ile 15 dakikada fişi çekti'
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"TALİSCA TEK BAŞINA ALDI"
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe ligin sonu geldikçe ilginç bir takım olmaya başladı. Özellikle Mourinho’nun aklının karışık olduğunu söylemeliyim. Çünkü önce Galatasaray derbisinde sonra Trabzonspor karşısında bize öyle kötü ilk yarılar izletti ki kulübeye inip takımın başında gerçekten Mourinho mu var acaba diye baktıracak cinsten... Hiçbir şey yapmayan, mücadele etmeyen, savaşmayan Sarı-Lacivertli futbolcular vardı... Üstelik dün gece kadroda büyük değişim olmuş, sistem 4’lüye dönmüştü. Ama bir oyuncu maçı aldı tek başına çevirdi: Talisca... Brezilyalı transfer edilmeli miydi, edilmemeli miydi tartışmalarını da Trabzonspor önünde hat-trick yaparak rafa kaldırdı. Hee F.Bahçe çok mu iyi oynadı, hayır. Futbolu yine sınıfı geçemedi. Ama G.Saray’ın oynamadığı hafta kazanıp farkı 3’e indirmek umarım Mourinho’da ve takımda bir şeyleri ateşler." (Cumhuriyet)
"TALİSCA İLE 15 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ"
Uğur Meleke: "Mourinho’nun planları ilk 45’te işlemedi, hatta 2024 kışındaki temel arıza nüksetti tekrar: Amrabat stoperlerin içine aşırı gömüldü. Takım iki parçaya bölündü. Ve neredeyse hiçbir şey oynamadan bitirdiler devreyi. Ancak Mourinho problemi doğru teşhis etti, 46’da tedaviyi yansıttı sahaya: Sarı kartlı Djiku’yu çıkardı, Amrabat’ı stopere, Szymanski’yi merkeze, Talisca’yı 10 numaraya koydu. Ve Talisca’yla 15 dakikada çekti maçın fişini." (Hürriyet)
"FENERBAHÇE İÇİN BUNDAN İYİSİ OLAMAZDI"
Banu Yelkovan: "Bazı maçları, saha içindeki 90 dakikayla anlatmak zor. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında tarih oldukça uzun, kulüplerin ruhuna işlemiş yılların gerilimi, taraftarların hafızasında iz bırakan anları bol bir rekabet bu... Buna ek olarak bu sezon şampiyonluk yarışındaki önemini de ekleyince bu maç çok önemli bir kırılma anıydı ve çok zor bir karşılaşmaydı. Sonuçta Fenerbahçe bu maçtan sadece 3 puan almadı, liderle olan puan farkını eritti, takımı toparladı, camiayı morallendirdi, daha ne olsun!" (Hürriyet)
"BAŞKA SÖZE GEREK YOK"
Olcay Çakır: "Maç öncesi yapılan analizlerde Trabzonspor’un tüm zayıf yönleri aslında açıkça ortaya konmuştu. “Kenar ortalarında adam paylaşımı yapamıyor” denmişti. Goller her şeyi anlattı zaten. Trabzonspor, çıkarken top kaptıran ve bu kayıplarla sezon boyunca sıkıntı yaşayan bir takım. Fenerbahçe ise ön alan baskısını en iyi yapan takımların başında geliyor. Başka söze gerek yok sanırım. Analiz, analiz, analiz.." (Fanatik)
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