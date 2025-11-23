Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'dan Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!

23.11.2025 12:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, sakat futbolcuların durumları için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda aynı maçta sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise daha sonra belli olacak.

Galatasaray, iki futbolcu dışında sakatlıkları bulunan; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in de durumlarını paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #wilfried-singo

İlgili Haberler

RAMS Park'ta nefes kesen maç! 2 Kırmızı kart 5 gol... Galatasaray ikinci yarı kabustan uyandı!
RAMS Park'ta nefes kesen maç! 2 Kırmızı kart 5 gol... Galatasaray ikinci yarı kabustan uyandı! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor! Mario Lemina karşılaşmayı tamamlayamadı!
Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor! Mario Lemina karşılaşmayı tamamlayamadı! Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gençlerbirliği maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray'a 3 kat büyük skorbord
Galatasaray'a 3 kat büyük skorbord Galatasaray, eskisine oranla 3 kat büyük skorbordu Gençlerbirliği maçıyla birlikte faaliyete açtı.