Galatasaray'dan Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!

Galatasaray, sakat futbolcuların durumları için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda aynı maçta sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise daha sonra belli olacak.

Galatasaray, iki futbolcu dışında sakatlıkları bulunan; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in de durumlarını paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."