Sergen Yalçın'dan Abdülkadir Bitigen için flaş iddia: 'Galatasaray maçı sonrası...'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:11

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:11

Sergen Yalçın, Galatasaray-Göztepe maçı sonrası Ekol TV'de açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın'ın Abdülkadir Bitigen'le ilgili iddiası gündem oldu.

Sergen Yalçın geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde deplasmandaki Galatasaray maçını yöneten Abdülkadir Bitigen için çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY MAÇINI TELAFİ ETTİK

Söz konusu maçta Galatasaray'a 2-1 yenilen Antalyaspor'un o dönemki teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Abdülkadir Bitigen sözleri şöyle:

"Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?"

Abdülkadir Bitigen geçtiğimiz sezonki Galatasaray-Antalyaspor maçından 6 hafta sonra Antalyaspor'un sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı.