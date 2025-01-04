Göztepe'den Galatasaray'a flaş hakem göndermesi: '1 kişi eksik kalmış'

Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:52

Güncelleme: 04.01.2025 - 22:52

Göztepe Kulübü, Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Göztepe'nin 3 Ocak'ta yaptığı paylaşıma yanıt olarak Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun" paylaşımı yaptı.

Göztepe, Galatasaray'ın görselde kullandığı Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün'ün yanına hakem Alper Akarsu'yu da ekleyerek "1 kişi eksik kalmış!" yazdı.

İşte Göztepe'nin paylaşımı: