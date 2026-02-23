Eski hakemler, Gaziantep FK - Trabzonspor maçını değerlendirdi: 'Ben sahada olsaydım buna ofsayt kaldırırdım'

Süper Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Paul Onuachu'nun attığı gol tartışmaları beraberinde getirmişti. beIN Trio ekibi, pozisyonu yayıncı kuruluşta yorumladı.

İşte hakemlerin pozisyonla ilgili değerlendirmesi:

27' Onuachu'nun attığı golde Muçi ofsaytta mı?

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon benim için ofsayt diyenlere saygı duyarım ancak ben de baktığım zaman bu pozisyonda topun gidiş istikametinde oyuncunun (Muçi) olmadığını ve bu hamlenin kaleciyi açıkça etkilemediğinden dolayı ben de golü destekliyorum. VAR'ın da açık ve bariz bir hata olmadığı için yoruma açık bu duruma karışmamasını doğru buluyorum.

Bahattin Duran: VAR'ın karışmaması doğru çünkü bu "Sana göre, bana göre" yoruma açık bir pozisyon. Golü ve ofsaytı destekleyecek elementlerimiz var. Bence kaleci topu görüyor. Yeter mi? Yetmez. Burada Muçi'nin açık bir hareketi var. Açık bir etki yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ben sahada olsaydım buna ofsayt kaldırırdım. Bana göre bu pozisyon sahada ofsayt. Kaleci topu görüyor evet ama ben bu oyuncunun (Muçi) kalecinin hareketini açık bir şekilde etkilediğini düşünüyorum ama VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Deniz Çoban: Bence açık bir hamle, açık da bir etki var. VAR'ın müdahale etmemesi yüzde 100 doğru.