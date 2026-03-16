Eski hakemler Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur'

Trio ekibi, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

17' Koita'nın VAR uyarısıyla kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bunu görüp şiddetli hareket olarak değerlendirse kırmızı kart verse bunu eleştiremem ancak asla VAR'ın devreye girmemesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim için de VAR müdahalesi yanlış. Oyuncu risk almış, iyi niyetli değil ama bu bir şiddetli hareket değil benim için de. Ben de bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur derdim.

Deniz Çoban: Maçın gidişatını etkileyen bir pozisyon olduğu kesin. Hakem sahada kırmızı kart vermiş olsa bana göre yanlış ama eleştirmem derdim. Bana göre bunun bir sarı kart olması lazım. Acımasızlık, gaddarlık değil de sportmenlik dışı hareket bana göre.

33' Agbadou'nun gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Tartışmasız bir sarı kart. Sarı karttan fazlası da olmaz çünkü acımasızlık yok. Çok net bir sarı kart, hakem de hızlı bir şekilde doğru yakaladı, tebrik ederim.

Deniz Çoban: Klasik. Tartışılacak bir hali yok.

43' Agbadou'ya ikinci sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Kolu rakibinin yüzüne geldi ama bence bu sadece bir fauldü. Bu hareketin kontrolsüz olmadığını düşünüyorum. İkinci sarı karta gerek yok.

Bülent Yıldırım: Kolunu kontrolsüz bir araç olarak kullanmadı. Rakibine mani olmak için uzattığı kol. İkinci sarı kart düşünülmez.

Deniz Çoban: Dikkatsiz bir müdahale, faul çalınmalıydı. Hakem faulü atlamış.