Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Bu tip maçlarda sadece kazanmak yeterli olmamalı'

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"10 NUMARA KAPTAN"

Adnan Dinçer: 10 numara kaptan Büyük usta İlber Ortaylı hocamızı ve futbolumuzun yetiştirdiği beyefendi isim Orhan Kaynak’ı rahmetle anarak sözlerime başlıyorum. Ankara’da temposu düşük, pozisyonu olmayan bir ilk yarı izledik. Gençlerbirliği 10 kişi kalınca savunma ağırlıklı oynadı ama Beşiktaş’ta da üretkenlik yoktu. Belki de bu sezon Beşiktaş’ın en kötü ilk yarı performansıydı. Sergen Yalçın ikinci yarıya değişikliklerle başlar diye düşünürken Beşiktaş’ın artan baskısı Ankara ekibini iyice yarı sahasına hapsetti. Bu anlarda ıslarla kaleyi düşünen Olaitan iyi bir şutla topu ağlara yollayıp kilidi açtı. Sıkışan oyun artık rahatladı. Ve Orkun Kökçü’nün şapka çıkardığım harika frikik golü. Orkun, 10 numaralı formanın ve kaptanlığın sorumluluğunu daha iyi anladı. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş’ın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. (Cumhuriyet)

"GEÇ UYANDILAR"

Bilal Meşe: İlk yarıda istatistikler Kartal’ı işaret ediyordu - yüzde 72’ye 28 - ama peki, üretim var mıydı derseniz koca bir sıfır! Kilidi açacak çilingir Oh’tu, o da ortalarda yoktu!

Ve maçın başından bu yana, fırsatlar kovalayan Olaitan, 56’da Kartal’ın çilingiri oldu, kilidi açtı... Önce Oh vurdu, kaleci tokatladı, savunmanın kısa düşen topuna Olaitan, gelişine soluyla sert vurdu, kalabalık savunmanın arasında fileleri buldu.

Özetlersek; Kartal, Ankara’da ilk yarıda sustu, ikinci yarıda kanatlandı. Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle olası bir iş kazasına set çekti. On kişi kalan ev sahibi, yenilmesine karşın mücadelesiyle alkış aldı. Sonuçta favori olan kazandı. (Milliyet)

"MORAL BULDU!"

Fatih Doğan: Ev sahibinin çözülmesi ikinci yarıda Olaitan'ın golüyle başladı. Oh'un etkili ve sert şutunda kaleciden dönen topu sert bir vuruşla ağlara gönderen Olaitan galibiyetin yolunu açan ismi oldu. Bu arada Olaitan'ın sakat El Bilal Toure'nin yerine oynadığı sol kanat yerine Ndidi ve Orkun'un önünde orta sahada daha verimli olduğunu düşünüyorum.

Geceye damgayı ve noktayı Kaptan Orkun Kökçü koydu. Korner noktasına yakın bir noktadan, dar açıdan topu filelere göndermesi unutulmaz bir gol ve andı. Tam jeneriklik ve 10 numaralı formaya yakışır bir gol attı. (Sabah)

"JUNİOR OLAİTAN VE ORKUN KÖKÇÜ!"

Güntekin Onay: Henüz 23 yaşındaki Olaitan, sürekli oyunun içinde ve hep etkili. Olağanüstü bir frikik golüne imza atan Orkun Kökçü ise saha içinde oyunu bir kez daha iyi organize etti ve hemen hemen sıfır pas hatasıyla oynadı. Orkun’un bu formu Milli Takımımız’ın Romanya maçı öncesinde sevindirici.

Beşiktaş, kabul etmek gerekir ki dün iyi maçlarından birini oynamadı. Ancak 1 kişi eksik rakibi karşısında 2’nci yarıda kazanmaya yetecek performansı gösterdi. Bu oyun kalitesi ve tempo daha yukarıya çıkmalı. Beşiktaş, daha güçlü bir pres futbolunun sahaya yansıtabilmeli. Bu tip maçlarda sadece kazanmak Sergen Yalçın ve oyuncu grubu için yeterli olmamalı. (Hürriyet)