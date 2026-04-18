Galatasaray'dan iptal olan golle ilgili bir açıklama daha: 'Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübü ikinci başanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu.

Öztürk maç sonunda yaptığı açıklamada, "4 maçımız kaldı. 12 puan Bir rakibimizle 4 puan farkımız var. Bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan eminiz. Bugün gördüğümüz pek çok şey, bakın kazandıktan sonra konuşuyorum bizi üzüyor. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Ben bunda bir art niyet arıyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın bütün düzeni değişti. Okan hoca haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin" dedi.

Galatasaray'ı iptal edilen golü hakkında konuşan Öztürk, "3. gol, ofsaytla yakından uzaktan alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Yunus pasif ofsaytta diye gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Şurada kaldı 4 maç, ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca şunları söyledi:

"Onun için önümüzdeki 4 maçta 12 puanımızı alıp önümüze bakacağız. İkincinin, üçüncünün kim olduğuna bakmıyoruz. Biz şampiyon olacağız."