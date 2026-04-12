Eski hakemler Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Guendouzi'ye yapılan hareket için kırmızı kart gerekir mi?

12.04.2026 09:22:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemler, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

32' Guendouzi'ye yapılan hareket için kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Ben hakemin verdiği sarı karta katılmıyorum. Bu pozisyon topsuz oyunda şiddetli hareket. Kafayı gösterdi ve vurdu. Kafayı vurmanın şiddeti ölçülmez. Çok şiddetli bir darbe mi, hayır ama bu benim için şiddetli hareket.

Bülent Yıldırım: Pozisyon tartışmasız kırmızı kart. Bu bir şiddetli hareket, yüze yapılan bir hamle. Şiddetini ölçmeye gerek yok. Hakemin kurtulacağı tek nokta şu olurdu; ikisi birbirine alın alına yaklaşmış olsa ve birisi diğerini itse karşılıklı olduğu için bu eylem o zaman sarı karttan bahsedebiliriz.

Deniz Çoban: Hakem ittiğini düşündüğü için VAR buna karışamaz ama ben de sahada kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

76' Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Top burada Archie Brown'ın eline gelmiyor, takım arkadaşının (Kayserispor) kapalı olan eline geliyor. Yani devam.

Bahattin Duran: Bu top direkt olarak Archie Brown'ın eline gelseydi penaltıydı çünkü eli doğal konumda değil.

Deniz Çoban: Bence de şüphe yok pozisyonda.

85' Cardoso'nun penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Oosterwolde kontrolsüz bir şekilde bastıysa penaltı ve sarı kart olmalı ama o teması göremedim.

Deniz Çoban: Sanki normal adımlamasına kazara olmuş bir şey gibi duruyor. Hakemin buradaki kararına saygı duyarım ben.

Bülent Yıldırım: Oyuncu uzun bacaklı bir futbolcu. Destek ayağını yere basıyor. Bu bir kaza.

Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi
Fenerbahçe'de Skriniar maça devam edemedi Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Milan Skriniar ikinci yarıya çıkamadı. Tecrübeli oyuncunun yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...'
Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Verilmeyen kırmızı kart ve ikinci sarı kartlardan...' Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından basın sözcüsü Ali Gürbüz açıklama yaptı. Gürbüz ayrıcalık değil adalet istediklerini ifade etti.
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.