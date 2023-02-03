Eski hakemler olaylı maçtaki kararları değerlendirdi!

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:27

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından eski hakemler Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki Trio programında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi.

"MERT HAKAN YANDAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Benim hissiyatım top yerden sektikten sonra hemen ele bir temas söz konusu değil. Yere değdikten sonra hissiyatım top yerden sekerken parmaklarıyla temasın olduğu yönünde. VAR hakemi olarak görev yapmış biri olarak VAR açısından sorun şu; ben bunu ispat edebiliyor muyum? Elimde açı var mı? Elle oynama tespitini arıyorum. Ben sahadan gelen birisi olarak ele temasın mümkün olmuş olabileceğini ifade edeyim. Ortada somut bir kanıt var mı? Orada soru işareti var. Başka maçlarda da oldu bu. Ancak VAR tekniği açısından ben bunu ispat edemem. Eğer varsa VAR odasında böyle bir tespit bunu kamuoyu ile paylaşsınlar. Herkes aydınlansın, herkes rahatlasın. Eğer kanıt yoksa VAR sürece dahil olmamalı. Yanlış karar.

Deniz Çoban: Mert Hakan Yandaş'ın elinin fiziken yukarıya doğru bükülmesi mümkün değil. Ben burada bir ele temas görüyorum. VAR açısından burada bir sorun olmadığını düşünüyorum. Düşerken değil düştükten sonra ele temas görüyorum. Doğru karar.

"MICHY BATSHUAYI'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Bir yoklama atıyor. Rakibiyle bedensel bir temas, çok iyi niyet görmüyorum. Batshuayi burada kendini kolay bırakıyor. Hakemin derhal müdahale etmesi gerekirdi. Üst düzey deneyimi olan bir hakemden beklenen diğerlerine de VAR olduğunu, bu şekilde doğru mesajları vermek için doğru bir fırsattı. Burada bir penaltı yok. Hakemin maçı okuması anlamında zafiyet burada başlamış.

Deniz Çoban: Buna net penaltı diyemem. Batshuayi çok kolay kendini yere bırakıyor ama burayı etkili geçemedi. Ali Palabıyık 'ben buradayım' diyemedi.

"MICHY BATSHUAYI'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Batshuayi'yi alıyor, tutuyor ve tek taraflı. Kündeyi atıyor. Top oyunda bu arada. Ortada penaltı noktasıyla kale alanı arasında hakemin görüş mesafesinde başka bir spor var. Tartışmasız bir penaltı olduğu görüşündeyim. Burada sarı kart da gerekir. Sportmenliğe aykırı bir tutmadan dolayı.

Deniz Çoban: İki el kavuşmuş önden, Batshuayi'yi sarmış. Karşılıklı bir çekme de değil. Top Batshuayi'ye geliyor. Hep tekrarladığımız bir cümle var; top Batshuayi'ye gelecek bundan daha büyük avantaj olur mu? Benim açımdan bu tartışmasız çok açık bir penaltı.

"ALTAY'IN TOPU ELİNE ALDIĞI NOKTADA PROBLEM VAR MI?"

Bülent Yıldırım: Futbolda kanıtlar çok önemli. Ceza sahası dışında topu aldığına dair hiçbir veri söz konusu değil. Bu elle oynamada ceza alanı dışında tutulmadığı düşüncesindeyim. Onyekuru devam eden pozisyonda ayağını uzattı. Sağa doğru atağın başlamasını geciktirmek için. Bu da sadece bir faul kartı gerektiren bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Ben de bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu pozisyonda.

"SAMET AKAYDIN'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Diego Rossi'nin pozisyonuna bakmak lazım. Topun olduğu yere giremiyor bile. Rossi gidemiyor bunu görse hakem zaten bu da penaltı. Ceza sahası içinde topa riskli bir hamle yapıyorsanız, o topa vurmayı başaracaksınız. Belhanda topa temas edemiyor. O ayağın orada ne işi var. Diz omuza vuruyor, topa vuramıyorsunuz, el rakibin yüzüne geliyor. Bu bir ihlal, bu bir penaltı.

Deniz Çoban: Bir penaltı için bir müdahalenin dikkatsiz olması yeterli. Oyuncu rakibin üzerine sıçrıyor, rakip yükselemiyor. Benim açımdan da bu net bir penaltı.

"ADANA DEMİRSPOR LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?"

Bülent Yıldırım: Altay itirazdan dolayı bir sarı kart görüyor. Biraz önce rakip ceza sahası içerisinde Samet Akaydın'a yapılan benzeri. Böyle bir giriş yok. Bu riski aldıysanız, o topa vuracaksınız. Svensson topla oynadıktan sonra bu bedensel bir hamle. Çok net bir penaltı. Sarı kart da itirazdan doğru.

Deniz Çoban: Adana Demirspor'un ne ilk penaltısına bir şey söylenebilir ne de ikinci penaltısına bir şey söylenebilir. Aynı şekilde bu dakikaya gelene kadar Fenerbahçe'nin iki tane de penaltısını vermedi bizim ortak fikrimiz olarak söylüyorum.

"AKINTOLA'NIN ZAJC'A MÜDAHALESİ VAR MI? JORGE JESUS'UN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART..."

Deniz Çoban: Benim açımdan net bir faul ama Ali Palabıyık 'oyna' diyor. Fenerbahçe'nin teknik sorumlusunun beden dili... Bunun karşılığı kırmızı karttır. İtirazında haklıdır, çok net bir faul atlanmıştır ama bunun karşılığı net bir kırmızı karttır.

Bülent Yıldırım: Tartışılacak bir şey yok bu pozisyonda. Önünde blok var, sarı kart önemli değil ama bu hareket net faul. Ne konuşulduğunu bilmiyorum. İtiraz etmek için oyun alanının içine girip beden dilinde bulunup hakemi protesto ettiğinizde bunun karşılığı kırmızı karttır.