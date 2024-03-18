Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım: 'Türk futbolu için bir utanç'
Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından galibiyet paylaşımlarında bulundu.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sosyal medya hesaplarından olaylara ilişkin paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımları şu şekilde:
Alexander Djiku: "Bugün sahadaki güvenliğimiz asla garanti altında değildi. Her şeye rağmen maçı bitirmek zorunda kaldık. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir taraftarın tutkusunun akıl almaz tepkilere yol açabileceğini düşünmek, bu aşırılıkları kabul etmek demektir. Çözümlere odaklanalım, çünkü bu maalesef futbolda tekrar eden bir sorun ve bu ligin imajını zedeliyor. Bir azınlık yüzünden olsa bile, yine de kabul edilemez. İnsanlar sahaya oyunculara ya da hakemlere vurmak için neden geliyor? Bu insanlar yaptıklarının tamamen farkında mı yoksa gelişigüzel mi hareket ediyorlar? Cevabı bildiğimi iddia etmiyorum. Her halükarda, birkaç maç için stadyum yasağı yeterli görünmüyor. Futbol dışında ne gibi cezalar var? Bunlar gerçekten caydırıcı ve yeterli mi? Maalesef futbolda sıkça rastlanan bu şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli ve yeterli önlemlerle ilgili herkesi eğitebilir, eğitebilir ve eğitebilir miyiz?"
Cengiz Ünder: ''Biz Fenerbahçeyiz!''
Fred: "Tanrıya şükürler olsun. Nasıl bir maç, nasıl bir galibiyet"
İrfan Can Eğribayat: ''Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir.''
İrfan Can Kahveci
İsmail Yüksek: "Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak"
Joshua King
Mario Branco: "Türk futbolu için bir utanç, sadece korkaklar böyle davranır"
Mert Hakan Yandaş: "Bu takım şerefiyle, onuruyla, dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz."
Michy Batshuayi: "Bu bir utanç"
Serdar Dursun: "Formamdaki kan bizim şerefimizdir, kanımızın son damlasına kadar''
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