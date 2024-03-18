Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım: 'Türk futbolu için bir utanç'

Alexander Djiku: "Bugün sahadaki güvenliğimiz asla garanti altında değildi. Her şeye rağmen maçı bitirmek zorunda kaldık. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir taraftarın tutkusunun akıl almaz tepkilere yol açabileceğini düşünmek, bu aşırılıkları kabul etmek demektir. Çözümlere odaklanalım, çünkü bu maalesef futbolda tekrar eden bir sorun ve bu ligin imajını zedeliyor. Bir azınlık yüzünden olsa bile, yine de kabul edilemez. İnsanlar sahaya oyunculara ya da hakemlere vurmak için neden geliyor? Bu insanlar yaptıklarının tamamen farkında mı yoksa gelişigüzel mi hareket ediyorlar? Cevabı bildiğimi iddia etmiyorum. Her halükarda, birkaç maç için stadyum yasağı yeterli görünmüyor. Futbol dışında ne gibi cezalar var? Bunlar gerçekten caydırıcı ve yeterli mi? Maalesef futbolda sıkça rastlanan bu şiddeti ortadan kaldırmak için gerekli ve yeterli önlemlerle ilgili herkesi eğitebilir, eğitebilir ve eğitebilir miyiz?"