Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: İptal edilen gol kararı doğru mu?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:39

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:39

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 5-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren mücadele sonrası eski hakemler yayıncı kuruluşta, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumu şu şekilde:

- Dakika 12: Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Wilfried Zaha, Rayyan Baniya'ya faul yapıyor mu, ihlal var mı?

Bahattin Duran: "Baniya zaten koşuyordu, o hafif itmeyle biraz daha öne doğru gitti. İtme var mı, var. Faulü gerektirecek bir itme mi, değil. İhlal değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "İtme yok, futbol oyunu doğasında olan temaslar. Elini koyuyor sadece. Rakibi bozacak hamlesi yok. İtmiyor. Gol temiz."

Bülent Yıldırım: "Baniya etkilenmiş olsa dengesi bozulur, ayağı yerden kesilir. Bir itirazı da olurdu. Önceliği almak için yapılan temaslar. Faul görmüyorum. Temas var ama etkili tutma, çekme, rakip bozma görmüyorum."

TORREIRA'NIN TEPKİSİ

- Lucas Torreira'nın sarı kart sonrası gösterdiği tepkiler tolere edilebilir düzeyde mi?

Bahattin Duran: "Faule sarı kart gösteriyor. Torreira'nın tepkisini anlamış değilim. Torreira'nın yaptığı hareket net bir sarı kart. Topa temas etti ama rakibinin her iki ayağına birden vurdu. Karşılığı sarı kart. Sonraki tepkisi hakem yorumu artık ama tam sınırda. Bir hakem çıkarıp ikinci sarı kartını çıkartsa sesimi çıkarmam. Çok sınırda bir pozisyon. Bitigen, bu birinci sarı kart bu da ikinci sarı kart dese şaşırır mıydım? Oyuncu sınırda..."

Deniz Çoban: "Abdulkadir tecrübeli davranıyor. Kartı peşinen çekse tekrar havaya kaldırabilirdi. Sakin kalarak bence doğruyu yapıyor. Beklenen de odur."

Bülent Yıldırım: "Sarı kartta şüphe yok. Kontrolsüz müdahale."

3. GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

- Dakika 64: Galatasaray'ın 3. golü öncesi Kerem Demirbay'ın Bakasetas'a hamlesinde faul var mı?

Bahattin Duran: "Bu pozisyona VAR karışamaz. Bitigen pozisyona çok yakın, oyunu devam ettirirdi. Faul verseydi daha iyi olurdu. Kerem Demirbay'ın diz hamlesi, Bakasetas'ı bozuyor. Faul verseydi daha mutlu olurdum. Bakasetas da kendini kolay bırakmıyor. Bu pozisyona VAR müdahale edemez."

Deniz Çoban: "Bu pozisyona faul çalınsa ben hiç mutlu olmam. Buna faul çalınırsa Türkiye'de maçlar bitmez. Bir Kadir Sağlam standartı var, onun standartında faul. Fakat burada bir dizi hissedince kendini yere bırakıyor."

Bülent Yıldırım: "Küçük şarjlara faul çalınınca biz futbol ailesi mutlu olmuyoruz. Burada bir dilemma var. Paradigmayı değiştirip her şeyi değiştireceğiz. Burada faul olduğunu düşünmüyorum. Bakasetas nasıl öyle düştü? Küsürat bir şarj var."

İPTAL KARARI DOĞRU MU?

- Dakika 89: Zaha'nın iptal edilen golünde Barış Alper'in müdahalesi var mı, VAR'ın karışması doğru mu?

Bahattin Duran: "VAR'ın karışması doğru. Barış Alper, dönerken eli rakibinin yüzüne geliyor. Bunu VAR hakemi ispat edecek görüntüye sahip. El yüzde kontrolsüz geliyor. Hakem bunu açıdan ötürü göremeyebilir. VAR müdahalesi, kart ve oyunun faulle başlaması doğru."

Deniz Çoban: "İptal kararı doğru. Sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "İptal kararı ve sarı kart doğru."