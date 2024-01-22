Eski hakemler yorumladı: İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:26

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:40

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadele sonrası yayıncı kuruluştaki eski hakemler, mücadelenin tartışmalı 2 pozisyonunu değerlendirdi.

Esk hakemlerin yorumu şu şekilde:

- Dakika 41: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Penaltı değil. Top Dzeko çevirdikten sonra önce Dzeko'nun omzuna, Zeki'nin parmaklarına bile temas etseydi penaltı derdim. Parmaklarına değse parmakları hareket eder, en ufak oynama yok. Top Dzeko'nun omzundan gidiyor. Oyunun devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Dzeko'nun omzundan sekiyor top, elden değil. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

"GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?"

- Dakika 60: Samsunspor'un golünden önce İsmail Yüksek'in Tait'e müdahalesinde hakemin faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "İsmail Yüksek'in eli dokunmuş. El sırta sadece dokunmuş. Tait eli hissedince kendini bırakmış. İsmail'in eli hiç açılmamış. Hiçbir şekilde faul söz konusu dğeil. Eğer maçın hakemi, yardımcı hakemiyle işbirliği içinde olsa... Yardımcı hakem Hakan Yemişken 'devam' demiştir. Hakan Yemişken'in yüzü her şeyi anlatıyor zaten, yüzü 'Hakem neden faul verdi anlamadım' diyor. Hakan Yemişken, 'Ah hocam keşke faul çalmasaydın, faul yoktu' demiştir. Beden dili her şeyi anlatıyor. Hiçbir şekilde faul yok bu pozisyonda."

Deniz Çoban: "Faul değil. Şüphe yok."

Bülent Yıldırım: "Tait de ne güzel atlamış. Faule ilişkin hiçbir şüphem yok. Tamamen yanlış bir karar."