Eski hakemler Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı: 'Hakemi çok sert şekilde eleştirebileceğim bir pozisyon'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçti. Trio ekibi, müsabakanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

39. dakikada Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hiçbir tereddüdüm yok penaltı konusunda. VAR'a bırakılmayacak kadar çok net penaltıydı.

Bahattin Duran: Hakemi çok sert şekilde eleştirebileceğim bir pozisyon. Çok açık, önü açık, pozisyona yakın... Bunu VAR müdahalesi olmadan, çok basit şekilde karar verebileceğin bir pozisyon.

Deniz Çoban: Neticede doğru bulundu fakat hakemin bu penaltıyı sahada vermesini beklerdik, penaltı kararı doğru.

87. dakikada Konyaspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem pozisyonda 1.5 - 2 metre geride kalmış, topun çıktığını oradan tespit edemez. Yardımcı hakemin burada yaptığı en doğru şey pozisyon tamamlandıktan sonra bayrağı kaldırması. Elimizdeki imkanlarla gördüğüm kadarıyla topun tamamının oyun alanını terk etmediğini görüyorum ve burada gol kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Ben topun çizgiden koptuğunu görmüyorum. Dolayısıyla burada teknik olarak verilmesi gereken karar goldü. Görüntülerden hiçbir şüphem yok.

Deniz Çoban: Bu görüntülere göre top oyun alanını terk etmemiş. Yardımcı hakem yanılmış olabilir ama VAR'da bu teknoloji varken... Bu golün iptal edilmemesi gerekirdi.