Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Fatih Tekke ısrar etti, oyuncusunu kazandı'

Trabzonspor sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"BU TAKIMIN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Tunç Kayacı: Trabzonspor, geçen hafta Başakşehir karşısında alınan unutulmaz galibiyetin rehavetiyle maça çıkmış gibiydi. Golü yiyene kadar sahada Trabzonspor yoktu dersek abartmış olmayız. Konyaspor, organize ataklarla özellikle Muleka’nın bulunduğu kanattan gelirken, başta eski Trabzonsporlu Bardhi’nin ayağından olmak üzere net pozisyonları değerlendiremedi. Ancak gol “geliyorum” dedi ve Okay’ın ayağına çarpan top Konyaspor’u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golle birlikte uyanan ve baskıyı kuran ev sahibi ekip, penaltıyla da beraberliği yakaladı. Ama ilk yarıda net olarak gördük ki orta alandaki zafiyet, Konyaspor’un rahat futbolunu oynamasında etkendi. Açıkçası kaleci Bahadır’ın hatalı çıkışından gelen penaltı, Trabzonspor adına bir piyangoydu.

Bir sözüm de taraftara; tribünlerdeki boşluklar kayda değerdi bana göre. Oysa ki kazandığı takdirde maç fazlasıyla Fenerbahçe ile aynı puana gelecek olan takımlarını, Konyaspor karşısında yalnız bırakmaları düşündürücüydü… İkinci yarıda Trabzonspor fırtınası vardı. Bordo-Mavili ekip öyle bir baskıyla başladı ki; önce Onuachu’nun golü, ardından Muçi’nin enfes serbest vuruşuyla skor bir anda 3-1’e geldi. Bu oyunu 90 dakikaya yayabildiğinde, Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur bence. Ama unutmayalım, ilk 20 dakikadaki futbola baktığımızda her zaman böyle şanslı olunamayabilir. Özellikle orta alanda Koreli Jin Ho Jo, Trabzonspor’un savunma dengesini bozan en etkili isimdi.

Özetle; Bordo-Mavililer dalgalı bir performans gösterse de, yarıştaki rakiplerine göre haftada bir maç oynamanın avantajıyla iddiasını sürdürüyor. Klasik olacak ama bu takımın zamana ihtiyacı var. Uzun süre birlikte oynama alışkanlığı, bir ezber getirecektir. Kısaca: sabrın sonu selamet, ama o sabır gösterilirse… İki haftada atılan gol sayısı tatmin edici ancak savunma zaaflarını görmezden gelmemeli Trabzonspor. (Fanatik)

"BÖLÜMÜ DEĞİL BÜTÜNÜ!"

Reha Kapsal: Trabzonspor'dan yine klasik bir oyun başlangıcı gördük dün. Temposuz, isteksiz rakibe deplasmanda oynadığını hissettirmeyen bir futbol gördük maçın hemen başlarında. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı nerdeyse bitecek ve bu konuya hala bir çözüm bulunamadı. Tabii yine yenilen gol sonrası fabrika ayarına dönen oyun, rakibi geriye itme, maçın başında yapılmayan pres ve karşı presler, kazanılan sahipsiz toplar... Bunların sonucunda atılan gol ve kaçırılan pozisyonlar. Bordo mavililerin orta sahası top rakipteyken rahat geçiliyor. Bunun sonucu ilk 20 dakikada çok geçiş yediler.

Bu üç orta saha oyuncu profili birbirini tamamlayan oyuncular değil. Trabzonspor oyun başlangıcında yapamadığı birçok oyun prensibini ilk yarının son bölümünde ve ikinci yarının başında doğru bir şekilde uyguladı. Hareketlilik, topsuz oyun, hücumda konumlanmalar ve pres gibi birçok parametreyi çok doğru şekilde yerine getirdiler. Bunlara agresiflik ve coşku da eklenince goller geldi.

Onuachu yine görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Muçi geçen haftaki gibi bu hafta da jeneriklik bir gol attı. Trabzonspor hak ettiği bir maçı kazandı. Benim bu sezon gördüğüm ilk 20 dakika hariç olmak üzere en tutarlı ve sürdürülebilir bir oyun oynadı. Bu performansı oyunun (bütününe) yayar ve de her maça bunu taşıyabilirse -bana göre en önemli konu başlığı bu- sezonun sonuna kadar şampiyonluk yarışında olurlar. Hem de yeni kurulan genç kadro ile bunu yapmak ve ezeli rakiplere göre çok daha az bir bütçeyle bunu başarmak büyük başarı. Tabii ki burda Fatih Tekke'nin emeğini ve hakkını da teslim etmek lazım. (Fotomaç)

"MUÇİ ANAHTARI"

Olcay Çakır: Sanki pazartesi oynanacak derbinin ağırlığı Trabzonsporlu oyuncuların sırtındaymış gibiydi. Daha ilk düdükte bu okunuyor gibiydi. O kadar tutuk başladılar ki Fatih Tekke’nin bile bu tabloya şaşırdığı kesin. Konyaspor ise Çağdaş Atan’la maça kusursuz girip peş peşe pozisyonlar üretti. Onana yine ayakta tuttu ama Okay’ın kendi kalesine attığı gol, bu baskının kaçınılmaz sonucuydu. Stoperlerin ve orta sahanın idealden uzak halini düşününce Trabzonspor’un oyunu kuramaması, baskı yapamaması ve rakip ceza sahasında görünmemesi şaşırtıcı değildi. Temposuz, renksiz ve kopuk bir oyun oldu ilk yarı Trabzonspor adına… Derken defans arkasına bırakılan o müthiş top ve Muçi’nin koşusu Trabzonspor’u bir anda hayata döndürdü. Kalecinin penaltıya neden olan hatası, sahada çıkmayan ama VAR’la doğrulanan karar ve Onuachu’nun golü… İşte maçın kırılma anı buydu. Ardından Onuachu’nun ikinci golü, Muçi’nin klas vuruşu derken Trabzonspor kontrolü tamamen eline aldı ve derbi gününe nazire yaparcasına; yükünü atarak girebilmeyi başardılar.

Fatih Tekke, Sir Alex Ferguson’un yıllardır söylediği gerçeğe sarılmış gibi adeta: “Eğer bir orta saha oyuncusu sizi +1 yapıyorsa, bazı eksiklerini tolere edersiniz.” Muçi tam olarak bu oyuncu. Tekke ısrar etti, oyuncusunu kazandı, maçını da kazandı. Hem de inadıyla! Ve şehir… O söylemese bile, herkesin içindeki o yükselen coşku artık saklanamaz halde. Bizden söylemesi… (Fanatik)

"BU MÜCADELE GÜCÜ SAYGIYI HAK EDİYOR"

İskender Günen: Trabzonspor'un oyun başlangıcı sorunlarla dolu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, yapılan pas hataları, Konya'nın ilk 20 dakikalık bölümde atak girişimlerinin odak noktasıydı. İki kez Konyaspor'un girdiği net gol pozisyonunda Onana öne çıktı. Sonrasında ise Okay'ın kendi kalesine attığı golle Konya öne geçti. Sorun orta alanda. Çünkü Folcarelli gibi mücadele gücü yüksek ve rakipten top kazanması üst düzey bir oyuncunun yokluğunda Bouchouari-Oulai-Muçi'den oluşan orta alan, rakibi karşılama yönünde çok zayıf kaldı. Önde, rakip ataklarda orta sahaya yardımcı olması gereken Zubkov ve Olaigbe de gerekli desteği vermedikleri gibi Konya, bu alanda üstünlüğü ele geçirdi. Fakat futbol tuhaf bir oyun. En fazla top kaybeden isim olan Muçi'nin yaptırdığı penaltıyla Trabzonspor, beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise sol kenardan geliştirilen atakta, Mustafa'nın getirdiği topta Onuachu ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. Ardından ise Muçi'nin mükemmel frikiğiyle birden skor 3-1'e gelince takım rahatladı. Dün bir kez daha gördük ki kadroda eksilmeler yaşandığında sorunlar öne çıkıyor. Ancak kadro yetersizliğine rağmen geri düştükleri her maçta mücadele gücünü ortaya koymaları ve bir takım olgusu içerisinde görünmeleri saygıyı hak etmekte. Bu da bugün gelinen noktada üst sıralar için taraftarlarına ve camiasına büyük ümit vermekte. (Sabah)