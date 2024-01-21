Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklama yaptı.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.
Kerem Aktürkoğlu "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" açıklamasını yaptı.
Performansıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Her mevkide ettim. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- Meral Hanım’ın mertçe cinayetleri üzerine