Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 5-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 21:55
Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

Kerem Aktürkoğlu "Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun" açıklamasını yaptı.

Performansıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Her mevkide ettim. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.


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