Beşiktaş taraftarından takıma tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor mağlubiyeti sonrası takıma tepki gösterdi.
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Sivasspor mağlubiyeti sonrasında siyah-beyazlı ekibin taraftarları takıma tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor ile deplasmanda oynanan 1-0 kaybedilen maçın ardından takıma tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından şu sözlerle takıma tepki gösterdi;
"Söyleyin bizlere,
Taraftar ne yapsın.
Futbolcu mu dövsün,
Tesis mi bassın!"
SON 3 MAÇTA GOL YOK!
Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise berabere kaldı.
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