Eski hakemlerden Rize - G.Saray maçı yorumu "Türk Hakemliğinin büyük yara aldığı dakika"

04 Ekim 2021 Pazartesi, 07:57

Galatasaray'ın 90+11'de Olimpiu Morutan'ın attığı gol ile 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından hakem tartışmaları devam ediyor.

Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Palabıyık'ın performansını ve çokça tartışılan son dakika golünü değerlendirdi.

Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın golle sonuçlanan son pozisyonuna başlarken Halil Dervişoğlu'nun Alberk'e faul yaptığını iddia ederken, "Net, kemiksiz faul. Hakem çok yakın olmasına rağmen kaçırdı. Sonrasında Diagne'nin Boyd'a yaptığı da net bir faul. Bu gol iptal edilmeliydi." şeklinde yorum yaptı.

"ALİ PALABIYIK, BUGÜN SAHADA DEĞİLDİ"

Deniz Çoban da, "Ali Palabıyık, bugün sahada değildi. Galatasaray’ın yediği gol faul. Cicaldau’ya meydana getirilen harekette kırmızı kart görse, Rizespor 10 şahıs kalsa… Galatasaray’ın aleyhine meydana getirilen hatalar. Sonrasında Muslera atılmıyor, Mohamed’in verilmemiş ikinci sarısı var. İki takıma da belirgin hatalar yapmış oldu. Yargıcı art niyetliydi diyorlar. Mümkün değil, iki tarafa da yapıyor. Bir ihtimal şöyleki art niyetlidir: Serdar Tatlı çekilme etsin istiyordur. Bir ihtimal onun için yapmıştır. Bilmiyorum. (Gülerek)" dedi.

Çoban, Muslera'nın itirazlar yüzünden sarı kart gördüğü pozisyon hakkında da kritik açıklamalarda bulundu.

”Bugün Ali Palabıyık’ın verdiği birçok tartışılan sonucu var fakat bence şu dakika Türk hakemliğinin oldukça büyük yara almış olduğu dakika. Sözlerimi seçmeye çalışıyorum. Sarı kartı göstermişsin. Oyuncu o sarı karta karşın sakinleşmiyor. Ağzınızın içine kadar girmiş bir şeyler söylüyor, sizi protesto ediyor. Yetmiyor açık bir halde topu uzağa vuruyor ve ikisi birbirinden tamamen itirazlar. Konuşuyor, önündeki topu dışarı vuruyor. Ali Palabıyık’ın görmedim, duymadım, görmediğin anda oldu deme şansı yok. Muslera topa vurduktan sonrasında dönerek bakıyor, görüyor. Görmüş olduğu halde de kırmızı kartı gösteremiyor. Bunun hiçbir izahı yok. Bugün verdiği kararların hepsini kabul edelim, önü perdelendi, göremedi, yağış vardı, yorgundu, morali bozuktu… Her şey tamam fakat bu gösterilmeyen kırmızı kartın izahı olması imkansız. Bu kırmızı kartı bir yargıcı gösteremiyorsa kusura bakmasın kendini tekrar denetim etsin. Cümleleri seçmeye çalıştım, ne olur affedin.”

Kaynak: NTV Spor