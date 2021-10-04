Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray açıklaması

04 Ekim 2021 Pazartesi, 07:45

Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken TRT spor yorumcusu Rıdvan Dilmen,önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o görüşler:

''İlk yarıda Ali Palabıyık vasat bir yönetim sergiledi. Maçın sonucuna etki edecek kötü performans gördük. Gerek verdiği gerek vermediği kararlarla... Galatasaray, skorda öndeyken yediği gol tartışılır. Çekme var, çekti bıraktı. Çekip bırakmada faul var. Formanın arkasından bir kaptı. Ne yaptı biliyor musun Berkan'ı, topa gitmesini yavaşlattı. Bu çekmeyle patinaj yapmak zorunda kaldı ve geç kaldı. "

Olaylı geçen Rizespor - Galatasaray maçının hemen ardından Rıdvan Dilmen, hakemi ve Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte Dilmen'in değerlendirmesi:

"Devrede inşallah bu maç sağlıklı biter demiştim. Çok sağlıklı bitmedi. Galatasaray'ın yediği gol ve Galatasaray'ın attığı gol. Bunlar tartışmaya açık pozisyonlar. Galatasaray, çok kritik galibiyet aldı."

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son saniyede attığı golü yorumladı. Dilmen, şu yorumları ifade etti:

''Ben risk alan teknik direktörleri severim. Terim'de ondan dolayı Terim. Galatasaray bugün kaybebilirdi. Birşey yapmak önemli. Bu maçı antrönerler kazanır. Ya kazanırsınız ya fark yersiniz. Eğer oyun kafa kafaya gitseydi hoca bu değişiklikleri yapmazdı. Rizespor Galatasaray maçları hep böyle geçiyor. Diğer maçları da heyecanlı. Galatasaray'ın kaybettiği maçlarda oldu. Kasımpaşa maçında, Trabzonspor'da doğru yapmıştı. Kendi doğru bildiğini yaptığı için kazanıyor Fatih Hoca. Fatih Hoca, kendi inandığına inandırıyor. Hem oyuna hem haksızlık var mı yok mu, oyuncu alırken inandırıyor, verdiği demeçlerle inandırıyor. Ben sezon başından bu yana Galatasaray'ı beğenmiyorum. Bugünde beğenmedim ama kazandılar. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ortak yönü sabırsız oynuyorlar, sabır bekliyorlar. Bu takım şampiyonda olabilir ama çokta puan kaybedebilir. Bu maça cümleler yetmez. Bir FIFA hakeminin bu maça bu kadar etki etmemesi gerekiyor. Bence Rizespor iyi oynadı. Havadan, yerden elinden geleni yaptı. Maça damgasını vuran isim ise Kerem oldu. ''

2-3 biten Rizespor - Galatasaray maçının hakemini yorumlayan Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık hakkında şu yorumlarda bulundu:

"Türk futboluna Ali Palabıyık diye yepyeni bir hakem gelmişti. Bu Ali Palabıyık maalesef her yıl geriye gidiyor, her yıl!"

Rıdvan Dilmen, 99 dakika süren Rizespor - Galatasaray maçı hakkında şu yorumlarda bulundu.

''Futbol tarihine geçecek çok önemli maçlardan bir tanesi. İlk 10'a sokarım. 10 kişi Galatasaray, 10 kişi kalırken Rizespor penaltı kaçırıyor. 10 kişi kalmış Galatasaray'a karşı üst üstte 3 defa korner kullanan Rizespor. 90+8'de gol olmuş. Tartışılacak bir maç. Aslında heyecanlı bir maç. Oyuna giren Tarık, önce sarı kart gördü. Daha sonra hakem uyardı ve ben 98'de bitirmeyeceğim dedi. 98 küsürde Rizespor korner kazandı. Ben Fatih Terim'im maçı 2-2 bitirmemek için Diagne'yi sokuyorum ve 98 oluyor ve 99. dakikada rakio korner kullanıyor. Bu sefer duyguların bitirse diye düşünüyor ve bir daha korner oluyor. Fatih hoca bitir be hoca derken bir anda geliyor ve kazanıyorsunuz. Acayip bir, tartışmaya açık bir pozisyonla maçı kazanıyorsunuz. İlk yarıda ne olduysa Rizespor'un attığı golden sonra oldu. Verse o pozisyonda faulü belki maç bu duruma gelmezdi.''

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in oyuncu değişiklikleri hakkında ilginç yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in Necati Ateş göndermesi:

''Maçta kırılma anı oldu. Muslera'nın Marsilya deplasmanında çıkardığı gibi ters elle çıkardığı pozisyon var. Daha sonra kaçan penaltı var. Fatih Terim'in kredisi var diyoruz ama bugün berabere kalsa liderle aradaki puan 7 olacaktı. Diğerleri ile 6şar puan farkı olacaktı. Daha henüz derbi oynamadan. 5 deplasman bitirip yeni oluşumda olan bir teknik adam 10 kişiyken Necati Ateş'e 'oğlum iyiysen seni de oyuna sokayım' diyecekti. Diagne'yi oyuna sokuyor. Diagne ceza alanı içinden aldı gitti. Galatasaray'ın idael 11'nin 7 oyuncusu yok hala. Kimle oynayacak hala bilmiyoruz.''

Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol'da Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Luyindama'nın bireysel hataları olmuştur. Nelsson'u ben sol stoper oynatmam. Alparslan'ı oynatırım ama Nelsson'u orada oynatmam. Hocanın çabuk vazgeçiyor ama bir anda oyuna alıyor. Misal Diagne, almıyor almıyor birden kurtarıcı olarak alıyor. Fatih Terim'in en güvendiği oyuncu Cicaldau, devamlı oynatıyor. Henüz santraforu belli değil. Santraforunu kendisi belirleyecek. Muslera sabit. Fenerbahçe'de, Trabzonspor, Beşiktaş'ta 7 oyuncu sayamıyoruz. Kerem, Halil, Morutsan, Berkan, Luyindama'yı ilk 11'de görsek aa demeyiz. Babel'i beğendim. Oyunun son bölümünde birebirde geldi top aldı. Fatih Terim'in verim alamadığı oyuncu Van Aanholt'tur. Hiç verim alamadı. Galatasaray'ın kadrosunun belli olması için zaman lazım. Takımın belki de 20. haftaya ihtiyacı var.''