Eski hocası Fenerbahçeli yıldızı anlattı: 'Onu takımımda görmek istiyordum ama...'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:41

Fenerbahçe'de şimdiye kadar Süper Lig ve Avrupa kupaları dahil 25 maça çıkan, 10 gol ve 9 asistlik performansıyla takımına katkı sağlayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli taraftarları kendine hayran bıraktı.

Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu. Gol ve asistleriyle dikkat çeken Szymanski, göz dolduran performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi ve Avrupa'nın önemli kulüpleri, 24 yaşındaki oyuncunun son durumunu yakından takip etmeye başladı.

Sandro Schwarz



ESKİ HOCASI KONUŞTU

Szymanski ile 1,5 sene Dinamo Moskova'da beraber çalışan ve son olarak Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de görev yapan Sandro Schwarz, eski öğrencisi hakkında konuştu. Hürriyet'in haberine göre 45 yaşındaki teknik direktör, Dinamo Moskova günlerine dair anılarını da aktardı.

Sandro Schwarz'ın açıklamaları şu şekilde:

''Sebastian Szymanski, olağanüstü bir gelişim gösterdi. Ve şimdi bir sonraki adımı atarak onun uluslararası alanda oynayan Fenerbahçe gibi köklü bir kulübe katılmasından memnuniyet duyuyorum."

''HER TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTEYECEĞİ İSİM''

"Szymanski, topla çok ama çok iyi oynuyor. Güçlü bir sol ayağı var ve topla çok iyi çalışmalar yapıyor. Güçlü yönlerine rağmen hala gelişme potansiyeli var. Dahası iyi bir karaktere sahip, çalışkan ve hırslı. Her zaman daha iyi olmak ve her antrenman maçını dahi kazanmak istiyor. O her teknik direktörün isteyeceği türden bir oyuncu. 25 maçta 10 gol ve 9 asistlik performansının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sebastian Szymanski, etrafındaki oyuncuları daha da iyi hale getiriyor. Ama elbette kendisi de Dzeko, Tadic ve Fred gibi oyuncuların klasından faydalanıyor ve daha da iyi hale geliyor."

"Dinamo Moskova'da bizim için en değerli orta saha oyuncusuydu. Szymanski'nin, topla en çok temas ettiği yer orasıydı ama kanatlarda da oynayabiliyor. Szymanski, bir gün Premier Lig, La Liga, Serie A'da oynayabilir. Her deneyim onu daha iyi hale getiriyor."

''TAKIMIMDA İSTEDİM AMA..."



"Szymanski, iyi bir zihniyete sahip çok iyi gelişme gösteren bir oyuncu. Onu Hertha Berlin'de teknik direktör olarak görev yaptığım zaman takımımda görmek istiyordum ama bu mümkün değildi. Szymanski, Dinamo Moskova'da oynadığı dönem onun için birkaç transfer teklifi vardı ama birbirimize karşı her zaman dürüst olduk. Ve kendini her zaman rahat hissettiği için takımda kaldı, ta ki siyasi olaylar Moskova'daki günlerimizi bitirene kadar."

"Szymanki'yi benzetebileceğim bir oyuncu yok, o çok farklı bir oyuncu. Szymanski'nin piyasa değerini Euro olarak değerlendiremem, sadece ileride oynayacağı takım için değer biçebilirim. Ve bu değer çok yüksek.''