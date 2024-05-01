Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, katıldığı bir radyo programında önemli sözler sarf etti. Eski oyuncusu hakkında konuşan Kaplan, "İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurtdışına gidecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:53
Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin yeni adresini duyurdu: 'Sezon sonunda kulüpler anlaşırsa...'
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Fenerbahçe'deki performansıyla pek çok Avrupa kulübünün dikkatini çekene İrfan Can Kahveci için tecrübeli oyuncunun eski teknik direktörü Mustafa Kaplan önemli açıklamalarda bulundu.

Kaplan, Gençlerbirliği'nden öğrencisi olan İrfan Can'ın sezon sonunda İspanya'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"ALEX'TEN SONRA EN BÜYÜK SOL AYAK..."

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Mustafa Kaplan, "Biz Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Onlardan bir tanesi de İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'yi bu sezon sırtladı. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurtdışına gidecek. Gideceği yer de İspanya olur. Sevilla onu istiyor. Ama İtalya'dan da talipleri var" dedi.

İrfan Can için açıklamalarını sürdüren Kaplan, "Kendisine, 'Türkiye'de Alex'ten sonra en büyük sol ayak sensin' demiştim. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, paraya bakmam, İrfan'ı da vermem. İrfan'a 'Ben senin yerinde olsam Fenerbahçe'de efsane olur, Fenerbahçe'de futbolu bırakırım' dedim. İrfan Can da 'hayırlısı olsun hocam' dedi" diye konuştu.

45 MAÇTA 30 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 18 gol ve 12 asistlik müthiş performans sergiledi.


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