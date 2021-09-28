Eski İngiliz futbolcu Roger Hunt hayatını kaybetti
İngiltere Milli Takımı ile Liverpool'un unutulmaz isimlerinden olan, eski futbolcu Roger Hunt, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt'ın vefatının yasını tutuyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Roger'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.
66 Dünya Kupası kadrosundan
İngiltere'nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı.
Liverpool'un en skorer ikinci ismi
Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.
NOT: Fotoğraf Liverpool resmi internet sitesinden alınmıştır.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- Kapanma olacak mı?