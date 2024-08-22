Eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan adaylık açıklaması!
Süper Lig ekibi Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile tekrardan aday olabileceğinin sinyalini verdi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kulüp tesislerinde yapacağı basın toplantısı öncesi eski başkan Berna Gözbaşı sessizliğini bozdu.
Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sarı kırmızılı kulübe tekrardan başkan olabileceğini belirtti.
"GEREKİRSE YENİDEN GELİR..."
Gözbaşı açıklamasında, "Kayserisporumuz büyük bir camiadır. Sorunlar olur, ama bu camia üstesinden bir şekilde gelmesini bilir. Bu işler "mahvolduk" edebiyatıyla, şovla, tehditle özellikle her ortamda tarafima edilen küfürlerle, yetmedi mobbingle ve halkı kışkırtmakla olmaz. Çalışmak ve emek vermek gerekir. Zamanında nasıl ki biz bu takımı küllerinden yeniden ateşledik ve başarılarıyla Türkiye'nin en fazla konuşulan takımı yaptık, gerekirse yeniden gelir ve hak ettiği yere yeniden getiririz. Büyük Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun" ifadelerine yer verdi.
Berna Gözbaşı, 2019-2022 yılları arasında Kayserispor Başkanlığı görevini üstlenerek futbolda ilk kadın başkan unvanını almıştı.
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