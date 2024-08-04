İstifa ettiği iddia edilmişti: Kayserispor'dan Burak Yılmaz iddialarına cevap!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'ın istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Ali Çamlı, resmi siteden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır" dedi.
Kayserispor'un yaptığı açıklama şu şekilde:
"Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonunun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsade etmeyeceğimizinde bilinmesini istiyorum.
Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Tüm hemşerilerimize hayırlı pazarlar diliyorum."
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