Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:47

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, önceki sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Önceki sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.