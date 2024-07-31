Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!
Kayserispor önceki sezon kiraladığı Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, önceki sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Önceki sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.
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