Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!

Kayserispor önceki sezon kiraladığı Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:47
Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, önceki sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Önceki sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.


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