Kayserispor'da seçim tarihi belli oldu!
Kayserispor, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 8 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 8 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kayserispor Kulübü Derneğinin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül Pazar saat 11.00'de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde ikinci toplantı, 15 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan edilir" ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.
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