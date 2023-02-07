Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan seslendi: Kaderine terk edilmesin...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Eski milli futbolcu Gökhan Zan da memleketi Hatay'dan yardım istedi.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.
Daha önce Hatayspor'da da yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Zan, depreme memleketi Hatay'da yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Zan, Hatay dışındaki vatandaşlardan yardım istedi.
Zan, "Hatay kaderine terk edilmesin. Burası Hatay Antakya maşuklu mah. burası gibi binlerce ev bu şekilde profesyonel makineler lazım profesyonel ekipler lazım birkaç noktada olmak yetmiyor binlerce yer bu şekilde yardım bekleyen muhtaç insanların sesi olun" ifadelerini kullandı.
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