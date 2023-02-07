Kahramanmaraşlı depremzede isyan etti: 'Nerede Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Maraş'ı sildiler mi?'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:28

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:07

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki sabah saat 04.17’de meydana gelen 7.7'lik depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis de etkilendi.

10 İLİ VURDU...

Yine dün saat 13.24’te ise Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yeterli olmadığını belirten yurttaş, "Her gelen ‘O yok, bu yok’ diyor. İçeriden ses geliyor. 36 saat oldu. Üç tane canım içerde. Ses geliyor. Dün geceden beri içerideler. Genç daha 25 yaşında" dedi.

"NEREDE BU HÜKÜMET? NEREDE ERDOĞAN?"

Arama kurtarma ekiplerinin ağlayan yurttaşları sakinleştirmek amacıyla ‘Bu şekilde içeridekileri de endişelendirirsiniz’ demesi üzerine bir yurttaş şöyle tepki gösterdi:

“30 saat oldu. İçeride insan mı kaldı. İnsanların yarısı içerde yarısı dışarda. Bir tane Allah’ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? 99 depremini eleştiren adam nerede? Maraş’ı sildiler mi? Bir Allah’ın kulu yok.”

"BİLDİĞİN BİR HAYALET ŞEHİR"

Ağabeyinin göçük altında olduğunu aktaran bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Saat dokuzdu. Dokuza kadar bir tane belediye yok mu arkadaş? Tamam, dışarıdan gelenler ulaşamadı. Ne belediye ne polis ne jandarma. Bu insanların hepsi sokakta. Ben Mersin Mezitli’den geldim. Abim göçük altında. Kızını, kardeşim çıkardı. Amcası. Saçını kesmiş çocuğumun, saçı takılmış. Çocuk gözüküyor da bir yardım eden yok ki kurtarsınlar. Belediye, polis, jandarma yok. Bildiğin bir hayalet şehir. Sonradan Ankara İtfaiye geldi. Yalvardım. ‘Malzemem yok abla’ dedi. Sonra bütün ekibiyle geldi. ‘Buradan ses geliyor’ dedik. Çıktılar. Ankara Belediyesi… Özellikle amirlerine çok teşekkür ediyorum."