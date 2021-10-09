Eski milli futbolcu Olcan Adın'dan Stefan Kuntz eleştirisi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 11:38

A Milli Takım’ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından eski milli futbolcu Olcan Adın’dan ilginç bir paylaşım geldi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda 7. maçında yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçında hayal kırıklığı yaratan ve büyük bir fırsat kaçıran ay yıldızlılara sosyal medyada da eleştiri vardı.

1 puana razı olarak son 3 maç kala işini zora sokan A Milli Takım’da Alman teknik direktör Kuntz, takımın başındaki ilk maçında beklenen performansı gösteremedi. Maçın bitiminin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski futbolcu Olcan Adın, ”Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da forma giyen Olcan Adın’ın dikkat çeken paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Milli formayı daha önce 10 kez giyen Adın, Stefan Kuntz tercihini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermede bulundu.