Eski milli futbolcu Olcan Adın'dan Stefan Kuntz eleştirisi
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkan Stefan Kuntz'a, Olcan Adın tepki gösterdi.
A Milli Takım’ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından eski milli futbolcu Olcan Adın’dan ilginç bir paylaşım geldi.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda 7. maçında yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçında hayal kırıklığı yaratan ve büyük bir fırsat kaçıran ay yıldızlılara sosyal medyada da eleştiri vardı.
1 puana razı olarak son 3 maç kala işini zora sokan A Milli Takım’da Alman teknik direktör Kuntz, takımın başındaki ilk maçında beklenen performansı gösteremedi. Maçın bitiminin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski futbolcu Olcan Adın, ”Bunu da beceremedik galiba. İspanyol mu denesek? Hayır milliyetçi diye geçiniyorsunuz ya” ifadelerini kullandı.
Kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da forma giyen Olcan Adın’ın dikkat çeken paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Milli formayı daha önce 10 kez giyen Adın, Stefan Kuntz tercihini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu’na göndermede bulundu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Erdoğan'a kötü haber
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Erdal Keser'den çok konuşulacak Stefan Kuntz yorumu
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında
- Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye' açıklaması
- “Çok daha itaatkar ve aptal biri...”
- Afganistan'da şiddetli patlama