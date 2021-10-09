Eski futbolcu Metin Tekin, A Milli Takım'ın maçını değerlendirdi

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:45
<p>Eski futbolcu Metin Tekin, NTV ekranlarında A Milli Takım'ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maça dair görüşlerini aktardı.</p><p>İşte Tekin'in açıklamaları:</p>

Eski futbolcu Metin Tekin, NTV ekranlarında A Milli Takım'ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maça dair görüşlerini aktardı.

İşte Tekin'in açıklamaları:

<p>"Nasıl buraya geldik, Norveç ve Hollanda galibiyetleriyle. Avrupa Şampiyonası'ndan düşük formla geldik. Çok eleştirel bakmak istemiyorum, öyle bakmaya çalışıyoruz. Güncel oyunları da analiz etmek durumundayız. İki tane kenar oyuncusu çıkardı, iki çabukluğu çıkardı. Bana göre Cengiz Türk Milli Takımı'nın çıkmayacak tek oyuncusudur. Anların oyuncusudur. Konsantrasyonu da yüksek oynuyordu bir de. Burak çıkar gerekirse o çıkmaz"</p>

"Nasıl buraya geldik, Norveç ve Hollanda galibiyetleriyle. Avrupa Şampiyonası'ndan düşük formla geldik. Çok eleştirel bakmak istemiyorum, öyle bakmaya çalışıyoruz. Güncel oyunları da analiz etmek durumundayız. İki tane kenar oyuncusu çıkardı, iki çabukluğu çıkardı. Bana göre Cengiz Türk Milli Takımı'nın çıkmayacak tek oyuncusudur. Anların oyuncusudur. Konsantrasyonu da yüksek oynuyordu bir de. Burak çıkar gerekirse o çıkmaz"

<p>"İki çabuk kanat maçı tamamlayamadı. Bir oyunu pas marifetine geçirmek istiyorsunuz ama biz hep iki orta saha değiştiriyoruz. Berat ve Ozan çıktı bu maçta da. O zaman oradaki oyunculardan emin değilim anlamı çıkıyor. İki çabuk oyuncunuz da var, bunu anlamak zor"</p>

"İki çabuk kanat maçı tamamlayamadı. Bir oyunu pas marifetine geçirmek istiyorsunuz ama biz hep iki orta saha değiştiriyoruz. Berat ve Ozan çıktı bu maçta da. O zaman oradaki oyunculardan emin değilim anlamı çıkıyor. İki çabuk oyuncunuz da var, bunu anlamak zor"

<p>"Cengiz'in oyundan çıkmasını anlayamadım hiç. Yusuf ne yapar, topu alır yumuşak ayağı vardır. Çok iyi futbolcu aynı zamanda. Kenan ne yapar, kovalar arka direğe girer. Cengiz ne yapar, her an her şeyi yapabilir. Kalsın oyunda bırakın. Çok organize oyununuz olur kabul ederim, kopmuş oyunda tek başına oyuncu olan Cengiz'in çıkmasını anlayamam"</p>

"Cengiz'in oyundan çıkmasını anlayamadım hiç. Yusuf ne yapar, topu alır yumuşak ayağı vardır. Çok iyi futbolcu aynı zamanda. Kenan ne yapar, kovalar arka direğe girer. Cengiz ne yapar, her an her şeyi yapabilir. Kalsın oyunda bırakın. Çok organize oyununuz olur kabul ederim, kopmuş oyunda tek başına oyuncu olan Cengiz'in çıkmasını anlayamam"

<p>"Eğer biz direkt oynayacaksak kontrollü oynanır, ileriye kontrollü gider top. Biz anı oynamaya devam ediyoruz. Tamamen doğaçlamaya gidiyor her seferinde. Uğurcan'ın zor durumda kendisine gelen topu vuracağını bilirse herkes ona göre pozisyon alır. Hazırlanmadan çıkmaya çalışırsanız baskı da yersiniz her şey olur."</p>

"Eğer biz direkt oynayacaksak kontrollü oynanır, ileriye kontrollü gider top. Biz anı oynamaya devam ediyoruz. Tamamen doğaçlamaya gidiyor her seferinde. Uğurcan'ın zor durumda kendisine gelen topu vuracağını bilirse herkes ona göre pozisyon alır. Hazırlanmadan çıkmaya çalışırsanız baskı da yersiniz her şey olur."

<p>"Savunmaya oyun aklı gerekiyorsa ilk tercihiniz Kaan Ayhan olabilir. Eğer iki göbek orta sahayı çıkarıyorsanız ve Kaan'ı düşünmüyorsanız o sorun."</p>

"Savunmaya oyun aklı gerekiyorsa ilk tercihiniz Kaan Ayhan olabilir. Eğer iki göbek orta sahayı çıkarıyorsanız ve Kaan'ı düşünmüyorsanız o sorun."

<p>"Kenan ve Yusuf'un yerine bakın, o zaman Halil oyuna girseydi. Hocanın oyuncu bilgisine hakim olması da önemli. Türk antrenör olsun dedik çünkü bunu Türk oyuncusunu daha iyi tanıdığı için söyledik. Buna da ihtiyaç vardı. Çok da faydalı olacaktır Kuntz'un Türk antrenörleri ama bunu söylerken kastettiğimiz belliydi."</p>

"Kenan ve Yusuf'un yerine bakın, o zaman Halil oyuna girseydi. Hocanın oyuncu bilgisine hakim olması da önemli. Türk antrenör olsun dedik çünkü bunu Türk oyuncusunu daha iyi tanıdığı için söyledik. Buna da ihtiyaç vardı. Çok da faydalı olacaktır Kuntz'un Türk antrenörleri ama bunu söylerken kastettiğimiz belliydi."

<p>"Oyunu tarif edemiyoruz. Hollanda'yı 4-2 yeniyoruz, Hollanda maçındaki gibi oynarsak diyoruz plansızlıktan. Biz mi çok misyon yükledik acaba Avrupa Şampiyonası'na gidilirken. İster istemez bunları soruyor insan. Bir oyun yakalarsak bu oyuncularla bunu başarabilir miyiz böyle bakmalıyız"</p>

"Oyunu tarif edemiyoruz. Hollanda'yı 4-2 yeniyoruz, Hollanda maçındaki gibi oynarsak diyoruz plansızlıktan. Biz mi çok misyon yükledik acaba Avrupa Şampiyonası'na gidilirken. İster istemez bunları soruyor insan. Bir oyun yakalarsak bu oyuncularla bunu başarabilir miyiz böyle bakmalıyız"

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