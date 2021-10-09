Eski futbolcu Metin Tekin, A Milli Takım'ın maçını değerlendirdi

"Kenan ve Yusuf'un yerine bakın, o zaman Halil oyuna girseydi. Hocanın oyuncu bilgisine hakim olması da önemli. Türk antrenör olsun dedik çünkü bunu Türk oyuncusunu daha iyi tanıdığı için söyledik. Buna da ihtiyaç vardı. Çok da faydalı olacaktır Kuntz'un Türk antrenörleri ama bunu söylerken kastettiğimiz belliydi."