Son dakika... A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı
Son dakika... Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldılar.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı."
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