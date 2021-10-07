Eski NBA oyuncuları, NBA sağlık sistemini dolandırmakla suçlandı

07 Ekim 2021 Perşembe, 18:09

İddianameye göre 18 eski NBA oyuncusunun da dahil olduğu 19 kişilik bir grup, eski oyuncular, hiçbir zaman fiilen yapılmayan tıbbi ve diş hekimliği masraflarını geri almak için yanlış ve hileli iddialarda bulunarak organizasyonu dolandırma planı yaptı. Eski NBA oyuncusu Terrence Williams'ın organizasyonu yöneten kişi olduğu da iddianamede yer aldı.

Associated Press'in haberine göre; Perşembe günü, on sekiz eski NBA oyuncusu, ligin sağlık ve refah yardım planını yaklaşık 4 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

Federal savcılar, Manhattan Federal Mahkemesi'ne getirilen davayı açıklamak için bir basın toplantısı düzenlediler. Suçlananların hepsinin tutuklanıp tutuklanmadığı henüz belli değil.

Suçlananlar arasında, altı kez yılın savunma takımına seçilen ve 2008 şampiyonu Boston Celtics'in üyesi olan Tony Allen ve eşi de var. Allen'ın 2008 Celtics takımındaki takım arkadaşı Glen Davis de suçlandı. Her iki oyuncu da NBA kariyerleri boyunca 30 milyon dolardan fazla maaş aldı.

2017'den 2020'ye kadar gerçekleştiği düşünülen bu olayın 3,9 milyon dolarlık bir faturası bulunuyor. Sanıkların bu hadise üzerinden 2.5 milyon dolar kazandığı düşünülüyor.

İddianamadeki isimler şu şekilde:

Terrence Williams, Glen Davis, Tony Allen, Milt Palacio, Sebastian Telfair, Antoine Wright, Darius Miles, Ruben Patterson, Eddie Robinson , Gregory Smith, Jamario Moon, Alan Anderson, Shannon Brown, William Bynum , Melvin Ely, Christopher Douglas-Roberts, Tony Wroten