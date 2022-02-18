Eski NFL oyuncusu Tom Brady'nin futbolu bırakması için eşinin rest çektiği iddia edildi
Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) 7 kez şampiyon olduktan sonra kariyerini noktalayan ABD'li oyuncu Tom Brady, Brezilyalı eşi Gisele Bündchen ile ilgili bir itirafta bulundu.
Spor yorumcuları tarafından tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olarak kabul edilen ve şubat ayında 22 yıllık NFL kariyerine nokta koyan Tom Brady'ye eşi Gisele Bündchen tarafından rest çekildiği belirtildi.
Sporx'in Amerikan basınından aktardığına göre, Bündchen'in Brady'ye "Ya futbol ya ben" diye karşı çıktığı ifade edildi. Bündchen'in, Brady oynamaya devam ederse, yaşayabileceği fiziksel ve zihinsel sorunlardan korktuğu için söz konusu ifadeleri kullandığı aktarıldı.
Haberde yer alan sözler şu şekilde:
"Bündchen, neredeyse 6 yıldır her gün bırakmasını istiyordu. Tom bir şey söyleyip, başka bir şey yapıyordu. Bırakma konusunda çok kararsızdı."
TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Brady ise emeklilik kararını açıklamadan önce katıldığı bir podcast yayınında, "Durum, benim ne istediğimle alakalı değil, bir aile olarak ne istediğimizle alakalı. Ailemle çok fazla zaman geçireceğim ve gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Bündchen, emeklilik kararının ardından, "Seninle ve yıllar boyunca üstesinden gelmek zorunda olduğun fiziksel ve duygusal her şeyle gurur duyuyorum. Özverine ve başardığın her şeye hayranım. Hayatının bir sonraki bölümü için ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum" sözleriyle eşine teşekkür etmişti.
Fotoğraf: Tom Brady/Instagram
İlgili Haberler
- Drake, Bitcoin'le oynadığı Super Bowl bahsinden 1 milyon dolar kazandı
- Super Bowl'a damga vuran olaylar
- Super Bowl'da şampiyon Los Angeles Rams oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Efeler'de 4'üncü kitap kafe açıldı
- Ege'de yağışlar yüzde 27 arttı
- İnternet sağlayıcısına kötü haber
- Depremzedelerin çadır nöbeti başlıyor
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!