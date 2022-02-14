Drake, Bitcoin'le oynadığı Super Bowl bahsinden 1 milyon dolar kazandı
Ünlü şarkıcı Drake, ABD'de dün gece oynanan Super Bowl maçı için kripto para üzerinden 1 milyon 260 bin dolarlık bahis oynadığını açıklamıştı. Ünlü rapçi, bahisten 1 milyon dolar kazandı.
Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake, dün gece ABD'de gerçekleşen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için oynadığı milyon dolarlık bahsi kazandı.
35 yaşındaki Drake, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşarak, dün gece oynanan Super Bowl şampiyonluk maçında ‘Los Angeles Rams’ takımı için toplam 1 milyon 260 bin dolar bahis oynadığını açıklamıştı.
180 milyon dolarlık serveti olan Drake, bu yüksek bahis yatırımını da kripto para birimi olan Bitcoin ile yapmıştı.
BİR MİLYON DOLAR KAZANDI
Desteklediği takımın şampiyon olmasıyla bahis yatırımından 1 milyon 75 bin dolar kazanan Drake, böylelikle yatırdığı bahsin karşılığını şimdiden fazlasıyla almış oldu.
Drake, takımının rakip takım Cincinnati Bengals'i yeneceğini düşünürken, daha önce de Los Angeles Rams takımı oyuncusu Beckham Jr. için 392 bin dolar bahis oynamıştı.
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