Super Bowl'a damga vuran olaylar

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:48
Super Bowl'a damga vuran olaylar

56. Super Bowl'da normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet 5 mağlubiyetla bitiren Ulusal Futbol konferansı(NFC) şampiyonu olan Los Angeles Rams karşı karşıya geldi.

Super Bowl'a damga vuran olaylar

Mücadeleyi 23-20 kazanan Rams, 1999 yılından sonra ilk kez Supoer Bowl şampiyonluğunu elde etti.

Super Bowl'a damga vuran olaylar

Rams, konferansların birleşip NFL'i oluşturması ve Super Bowl formatının uygulanmaya başlanmasından önce 1945 ve 1951 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.

Super Bowl'a damga vuran olaylar

DEVRE ARASI ŞOVU ÇOK KONUŞULDU

Super Bowl etkinliklerinin en çok konuşulan, merakla beklenen olaylarından olan devre arası şovu, bu yıl da çok konuşuldu. 

Super Bowl'a damga vuran olaylar

Pepsi sponsorluğunda yapılan devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin ünlü isimleri yer aldı.

Super Bowl'a damga vuran olaylar

ŞAMPİYONLUK SONRASI EVLİLİK TEKLİFİ

Super Bowl şampiyonluğu sonrası Los Angeles Rams oyuncusu Taylor Rapp, saha içerisinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Super Bowl'a damga vuran olaylar

ÖNCE KUPAYI KALDIRDI, SONRA ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Rams'in 'wide receiver'ı Van Jefferson'ın eşi Samaria, SoFi Stadyumu'nda maçı izlerken doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldı. 

Super Bowl'a damga vuran olaylar

Jefferson, şampiyonluğu kazanır kazanmaz stadyumda bulunan kızıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu ve oğlunu kucağına aldı.

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