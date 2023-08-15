Eski NFL yıldızı Alex Collins, 28 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan futbolu oyuncusu Alex Collins, ABD'nin Florida eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:29
Eski NFL yıldızı Alex Collins, 28 yaşında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

ABD'li Amerikan futbolu oyuncusu Alex Collins, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.

NFL'DE FORMA GİYMİŞTİ

Florida eyaletinin Lauderdale Lakes kentinde motosikletiyle seyreden Collins, bir cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka kapısının camından içeri giren Collins, olay yerinde yaşamını yitirdi.

2016'dan 2021'e kadar oynadığı Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarının formasını giyen Collins, 2023'te NFL'in alt ligi USFL'de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.


Alex Collins trafik kazası NFL Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL)

İlgili Haberler

Galatasaray Nef'in hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Nef'in hazırlık programı belli oldu
Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor

Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde

En Çok Okunan Haberler