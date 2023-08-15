Eski NFL yıldızı Alex Collins, 28 yaşında hayatını kaybetti
Amerikan futbolu oyuncusu Alex Collins, ABD'nin Florida eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
ABD'li Amerikan futbolu oyuncusu Alex Collins, geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti.
NFL'DE FORMA GİYMİŞTİ
Florida eyaletinin Lauderdale Lakes kentinde motosikletiyle seyreden Collins, bir cipe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın arka kapısının camından içeri giren Collins, olay yerinde yaşamını yitirdi.
2016'dan 2021'e kadar oynadığı Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Seattle Seahawks ve Baltimore Ravens takımlarının formasını giyen Collins, 2023'te NFL'in alt ligi USFL'de mücadele eden Memphis Showboats ile sözleşme imzalamıştı.
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