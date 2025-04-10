Eski öğrencisinden Şenol Güneş itirafı: 'Beni anlamadı, benimle ilgilenmedi'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:27

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:32

2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Dnipro formasıyla finale çıkarak dikkatleri üzerine çeken kaleci Denys Boyko, Beşiktaş kariyerine dair sport.ua'ya açıklamalarda bulundu.

Denys Boyko

"Beşiktaş'ta neden başarılı olamadın?" sorusuna cevap veren Boyko, şunları söyledi:

"Şenol Güneş beni hiç anlamadı, benimle hiç ilgilenmedi. Beşiktaş'a transferim, doğrudan başkanın girişimiyle oldu. Transfer için maddi ve diğer tüm koşulları sağladı. Ama benim bir şartım vardı, Beşiktaş'ın teknik direktörüyle görüşmeden karar vermek istemiyordum. Ancak o sırada takım Trabzon'daydı. Türkiye'de çok fazla kar vardı ve takım 2-3 gün İstanbul'a dönemedi. Şenol Güneş, takımı maça hazırladığını ve yeni oyuncularla konuşacak zamanı olmadığını söyledi. Uygun zaman olmadığını belirtti. Aynı zamanda bana sözleşmeyi imzalamam için baskı yapılıyordu. Ben de teknik direktörle konuşmadan sözleşmeyi imzalamaya karar verdim.

O dönemde kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'ın kaptanıydı. Kendisiyle Şenol Güneş aynı şehirden ve iyi arkadaşlar. Ama esas neden bu değil. Asıl neden, psikolojik baskıyla baş edemememdi. Ukrayna'da yılın kalecisi seçildim, milli takımda oynadım, UEFA finali oynadım. Bu kadar güçlü bir geçmişi olan bir oyuncuya 3.5 milyon Euro ödenince, elbette oynayacağımı düşündüm. Ama yedek kulübesindeydim. Takım birinci sıradaydı ve teknik direktör hiçbir şeyi değiştirmek istemedi. Maalesef, bu duruma psikolojik olarak hazır değildim. Bu baskıyla baş etmemi sağlayacak kimse yoktu çevremde. Böyle bir formda olmama rağmen neden oynamadığımı anlayamıyordum.

Türkiye Kupası'nda şans bulduğumda bunu değerlendiremedim. Zihinsel olarak hazırlıklı olmadığım için hatalar yaptım. Ayrıca, ligdeki ilk maçımda başım yarıldı ve 13 dikiş atıldı. Sonrasında milli takıma gittim. Döndüğümde iki maç daha oynadım. Evet, şampiyon olduk ama benim kişisel hedeflerim yerle bir oldu. Bu yüzden büyük kontrata rağmen, sezon biter bitmez menajerime kiralık gitmek istediğimi söyledim."