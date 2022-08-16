İtalyan basını yazdı: 'Fenerbahçe ve Galatasaray, Mauro Icardi için devrede!'

16 Ağustos 2022 Salı, 17:22

Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mauro Icardi için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

Haberde, PSG'nin Icardi için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtilirken 29 yaşındaki forvetin ilk 11'de yer alabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

GALTIER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fransız kulübün teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, takımın Arjantinli forveti Mauro Icardi hakkında önceki günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Galtier, "Geçtiğimiz hafta Icardi'nin takımdan uzak kalması tamamen sportif bir tercihti. Geçtiğimiz hafta başında onunla bir görüşme gerçekleştirdim ve kadroda daralmaya gideceğimizi söyledim. 25 oyuncuyla çalışmayı düşünmüyorum. Hoşuna gidip gitmeyen bir teklif aldığını duymadım. Icardi ile ilgili en doğru çözümü bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.