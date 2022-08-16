İtalyan basını yazdı: 'Fenerbahçe ve Galatasaray, Mauro Icardi için devrede!'
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İtalyan basını, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı istediğini yazdı.
Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Mauro Icardi için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.
Haberde, PSG'nin Icardi için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtilirken 29 yaşındaki forvetin ilk 11'de yer alabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.
GALTIER KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fransız kulübün teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, takımın Arjantinli forveti Mauro Icardi hakkında önceki günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Galtier, "Geçtiğimiz hafta Icardi'nin takımdan uzak kalması tamamen sportif bir tercihti. Geçtiğimiz hafta başında onunla bir görüşme gerçekleştirdim ve kadroda daralmaya gideceğimizi söyledim. 25 oyuncuyla çalışmayı düşünmüyorum. Hoşuna gidip gitmeyen bir teklif aldığını duymadım. Icardi ile ilgili en doğru çözümü bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2011 yazında toplam 325 bin Euro bedelle Sampdoria'ya, ardından 2013 yazında 13 milyon Euro karşılığı Inter'e geçen Icardi, adını burada duyurdu.
Inter'in kaptanlığını da yapan Icardi, 2020 yazında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye geçti. PSG formasıyla 92 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol atıp 10 asist yaptı.
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