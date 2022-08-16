Beşiktaş ve Galatasaray Isak Hien için karşı karşıya
Beşiktaş, Galatasaray'ın olası Victor Nelsson ayrılığı sonrası kadrosuna katmak istediği Isak Hien'in kulübü Djurgardens ile temasta bulundu.
Alanyaspor beraberliği sonrası savunmadaki eksiklerini gidermek ve rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. Bu doğrultuda sağ stopere takviye için harekete geçildi.
Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlıların listesinde 3 isim bulunurken, listenin ilk sırasında yer alan Isak Hien için hamle yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Djurgardens ile görüşmelere başladı.
Genç stoper için Galatasaray'ın da temasta bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi ise bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırıp Hien transferini bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar 1 milyon Euro piyasa değeri olan savunmacı için 1.5 milyon Euro civarında bonservis bütçesi ayırmış durumda.
SADECE İSVEÇ'TE OYNADI
Geçen sezon 18 maçta takımının formasını giyen ve 2 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Isak Hien 1.91 boyunda.
1 Ocak 2021'den bu yana forma giydiği Djurgardens ile 31 Aralık 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
Burkina Faso asıllı genç stoper, kariyerinde doğup büyüdüğü İsveç dışına hiç çıkmadı. Djugardens dışında Vasuland formasını da giydi. Stoperin yanı sıra ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor.
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