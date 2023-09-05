Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı: 'Sonsuza kadar kalbimizdesin!'

Eskişehirspor, 11 yıl önce hayatını kaybeden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için bir mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:47
Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı: 'Sonsuza kadar kalbimizdesin!'
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Eskişehirspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı. 

Kulüpten yapılan paylaşımda "11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol... Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.

Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehir forması giydiği dönemde 26 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.


FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM 

Fenerbahçe ve Bursaspor'da Ediz'i unutmadı. 

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol... Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadeleri kullanıldı. 


Bursaspor tarafından paylaşılan mesajda ise " Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi. 

 


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