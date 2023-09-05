Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı: 'Sonsuza kadar kalbimizdesin!'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:47

Eskişehirspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı.

Kulüpten yapılan paylaşımda "11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol... Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.

Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehir forması giydiği dönemde 26 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.





11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu



Sonsuza kadar kalbimizdesin. pic.twitter.com/DzICL25Zpu — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 5, 2023

FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe ve Bursaspor'da Ediz'i unutmadı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol... Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadeleri kullanıldı.

Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...



Her zaman kalbimizde olacaksın. #EdizBahtiyaroğlu ?? pic.twitter.com/5pp9roYmpT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2023





Bursaspor tarafından paylaşılan mesajda ise " Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.