Eskişehirspor'dan Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı: 'Sonsuza kadar kalbimizdesin!'
Eskişehirspor, 11 yıl önce hayatını kaybeden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için bir mesaj yayınladı.
Eskişehirspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı.
Kulüpten yapılan paylaşımda "11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol... Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadeleri yer aldı.
Ediz Bahtiyaroğlu, Eskişehir forması giydiği dönemde 26 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 5, 2023
Sonsuza kadar kalbimizdesin. pic.twitter.com/DzICL25Zpu
FENERBAHÇE VE BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe ve Bursaspor'da Ediz'i unutmadı.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol... Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadeleri kullanıldı.
Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2023
Her zaman kalbimizde olacaksın. #EdizBahtiyaroğlu ?? pic.twitter.com/5pp9roYmpT
Bursaspor tarafından paylaşılan mesajda ise " Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol. Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol.— Bursaspor (@BursasporSk) September 5, 2023
Sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.#EdizBahtiyaroğlu pic.twitter.com/ppmF0D7lOQ
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