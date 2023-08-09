Eskişehirspor'un yeni sezon formalarına yoğun ilgi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor’un önceki gün satışına başlanan 2023-2024 sezonu formalarından ilk 24 saatte 1000 adet satıldı.
Yeni sezon formalarını düzenlenen törenle tanıtan Eskişehirspor’da taraftarlar formalara yoğun ilgi gösterdi.
Formalar sponsor firmanın internet sitesinden online olarak satışa sunulurken, siyah-kırmızılı taraftarlar formalara oldukça rağbet gösterdi. Formaların satışa çıktığı ilk 24 saat içinde bin adet satıldığı öğrenildi.
FORMALARIN ÜCRETİ 626 TÜRK LİRASI
Berceste çubuklu, ikonik çubuklu, dinamik diyagonal, modern beyaz ve asil siyah olmak üzere toplam beş çeşit forma 626 liradan satılıyor. Eskişehirspor yönetimi forma satışlarının ilerleyen günlerde artacağını umuyor.
Eskişehirspor’un sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise, satılan formaların sevkiyat sürecinin 17 Ağustos 2023 tarihinde başlayacağı belirtildi.
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