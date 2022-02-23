ABD Kadın Futbol Milli Takımı futbolcuları eşit ücret konusunda anlaşmaya vardı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:33

ABD Futbol Federasyonu ve ABD Kadın Milli Futbol Takımı (USWNT) oyuncuları, Mart 2019'dan bu yana devam eden dava sonrasında eşit ücret taleplerinin çözümü için anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

ABD Futbol Federasyonu internet sitesinde paylaşılan tarafların uzlaşma anlaşmasına ilişkin ortak açıklamasında, "Kadın Milli Takımı oyuncuları, kendileri ve geleceğin sporcuları için eşit ücret elde etmek için çalışırken eşi görülmemiş bir başarıya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, ABD Kadın Milli Futbol Takımı (USWNT) oyuncularına anlaşma şartları doğrultusunda, 24 milyon dolar ile erkek ve kadın milli takımlarının ücretlerini eşitleme sözü verildi.

"İNANILMAZ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

ABD'li futbolcu Megan Rapione NBC'ye verdiği demeçte, "Bizim için bu, yalnızca geçmişin yanlışlarını düzeltmekle kalmayıp, gelecek nesli sadece hayal ettiğimiz bir şey için hazırlamamızı sağlamada büyük bir kazanç. Kadın sporunda gerçekten inanılmaz bir dönüm noktasının ortasındayız. Şu anda bunlara ve kadın sporunda neler olup bittiğine dikkat etmiyorsanız, her şeyin üzerinde uyuyorsunuz demektir" dedi.

ABD Kadın Futbol Takımı 2019 yılında Dünya Kupası'nı kazandıklarında, Paris'teki taraftarlar "Eşit ücret!" tezahüratlarıyla futbolculara destek olmuştu.



