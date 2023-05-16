Türk futbolunun efsanesi Eskişehirspor'dan profesyonel lige veda

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:05

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:22

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kaybetti.



Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34. dakikada ve 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.

BİTİME 1 HAFTA KALA KESİNLEŞTİ

Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76'da fileleri havalandırdı.



Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor, 42 puana yükseldi.



Eskişehirspor, ligin son haftasında Nevşehir deplasmanına gidecek. Elazığspor, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.