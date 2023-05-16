2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Türk futbolunun efsanesi Eskişehirspor'dan profesyonel lige veda

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Elazığspor'a 6-3 mağlup olarak küme düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:05
Türk futbolunun efsanesi Eskişehirspor'dan profesyonel lige veda
Abone Ol google-news

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kaybetti.

Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34. dakikada ve 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.

BİTİME 1 HAFTA KALA KESİNLEŞTİ

Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76'da fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor, 42 puana yükseldi.

Eskişehirspor, ligin son haftasında Nevşehir deplasmanına gidecek. Elazığspor, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.


eskişehirspor Elazığspor TFF 3. Lig Bölgesel Amatör Lig (BAL)

İlgili Haberler

Yeni transferler Eskişehirspor'a ilaç oldu

Yeni transferler Eskişehirspor'a ilaç oldu
Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca'dan iddialara sert yanıt

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca'dan iddialara sert yanıt
Eskişehirspor penaltı kaçırmıyor

Eskişehirspor penaltı kaçırmıyor

En Çok Okunan Haberler