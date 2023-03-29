Yeni transferler Eskişehirspor'a ilaç oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ara transfer döneminde 20 futbolcuyu renklerine bağlarken Kırmızı Şimşekler'in ligde attığı son 7 golün 5’inde yeni transferlerin imzası var.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:15
Yeni transferler Eskişehirspor'a ilaç oldu
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TFF 3. Lig 25. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı 1954 Kelkit Belediyespor’u 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, haftalar sonra son sıradan kurtulmayı başardı.

YENİ TRANSFERLER GOL SORUNUNU ÇÖZDÜ

Ara transfer döneminde kadrosunu 20 yeni oyuncuyla güçlendiren Es-es, yeni transferleriyle çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, iyi bir grafik çizdi. Eskişehirspor, bu süreçte oynanan karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol atarken, gollerin 5’inde yeni transferlerin imzasının olması dikkat çekti.

Transferlerle çıkılan ikinci maç olan Karaköprü Belediyespor maçında Barış Memiş 1 gol sevinci yaşarken, sonraki hafta Edirnespor deplasmanında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Melih Bostan iki kez fileleri havalandırdı.

ALT SIRALARDAN KURTULMA MÜCADELESİ

Son olarak 25. haftada oynanan ve Eskişehirspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan 1954 Kelkit Belediyespor maçında Sivas Belediyespor’dan transfer edilen Tufan Kelleci ve 1461 Trabzon FK’den takıma katılan İsmail Haktan Odabaşı, takımlarıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Eskişehirspor, ligin 26. haftasında son sırada bulunan Yomraspor’a konuk olacak. 


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