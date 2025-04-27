Eskişehirspor şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 25. hafta mücadelesinde kendi sahasında ağırladığı Akşehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 25. hafta mücadelesinde kendi sahasında Akşehirspor'u ağırladı.
Kırmızı-siyahlı taraftarların akın ettiği mücadelede Eskişehirspor, Necati Önal'ın attığı iki gol ile karşılaşmadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Konuk ekibin golü ise 74. dakikada Gökhan Demir'den geldi.
SON HAFTAYA LİDER GİRDİ
Eskişehirspor bu galibiyet ile puanını 64'e çıkararak son haftaya Manavgat Belediyespor'un 2 puan önünde lider girdi.
Akşehirspor ise 42 puanla 5. sırada yer aldı.
LİGİN KADERİ SON HAFTAYA KALDI
Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda Mezitli 33 Spor Kulübü ile karşılaşacak. Akşehirspor'un son haftadaki rakibi ise ligden çekilme kararı alan Homurlu 1951.
Eskişehirspor, Mezitli 33 Spor Kulübü karşılaşmasından 3 puan ile ayrılması halinde TFF 3. Lig'e çıkacak. Manavgat Belediyespor ile herhangi bir puan eşitliğinde ise tarafsız sahada oynanacak bir maç ile üst lige çıkacak takım belli olacak.
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