Eskişehirspor'dan kadınlar için 'crop' forma!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, 2024/2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Kırmızı-siyahlı kulüp, kadınlar için 'crop' model formaları da satışa sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:58
Eskişehirspor'dan kadınlar için 'crop' forma!
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2024/2025 sezonunda kulanacağı formaları tanıttı.

Kırmızı Şimşekler lakaplı ekip, 'Efsane Çubuklu', 'Anadolu Yıldızı', 'Eti' ve 'Asil Siyah' olmak üzere dört farklı forma kullanacak.

KADINLAR İÇİN 'CROP' FORMA

Öte yandan Anadolu'nun efsane kulüplerinden Eskişehirspor, kadınlar için de crop tarzda forma tasarlandığını duyurdu.

Sarı ve siyah formaların kadınlar için tasarlanan crop modelleri beğeniye sunuldu.

Kırmızı-siyahlı kulübün formalarının crsspor.com sitesinden 1026 TL'ye satışa sunulduğu kaydedildi.


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