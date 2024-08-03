Eskişehirspor'dan kadınlar için 'crop' forma!
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Eskişehirspor, 2024/2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Kırmızı-siyahlı kulüp, kadınlar için 'crop' model formaları da satışa sundu.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2024/2025 sezonunda kulanacağı formaları tanıttı.
Kırmızı Şimşekler lakaplı ekip, 'Efsane Çubuklu', 'Anadolu Yıldızı', 'Eti' ve 'Asil Siyah' olmak üzere dört farklı forma kullanacak.
KADINLAR İÇİN 'CROP' FORMA
Öte yandan Anadolu'nun efsane kulüplerinden Eskişehirspor, kadınlar için de crop tarzda forma tasarlandığını duyurdu.
Sarı ve siyah formaların kadınlar için tasarlanan crop modelleri beğeniye sunuldu.
Kırmızı-siyahlı kulübün formalarının crsspor.com sitesinden 1026 TL'ye satışa sunulduğu kaydedildi.
Sahada, tribünde ve sokakta. Gururla. ???— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) August 3, 2024
Yeni sezon formalarımız huzurlarınızda! ??#hummel #Eskişehirspor #LetsPlay @hummelturkey @crssporturkiye pic.twitter.com/n2p23bQs9s
Spor Haberleri
- Milli boksör Paris'te yarı finalde!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Eskişehirspor'dan kadınlar için 'crop' forma!
- Adana Demirspor'dan 'kebaplı' forma tanıtımı!
- Genç milliler Yunanistan'a kaybetti
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
- Dünyaca ünlü hocadan sitem: 'Artık sevişemiyorum'
- Hollandalı hocadan Süper Kupa açıklaması!
- Beşiktaş maçı öncesi Samsunspor'a kötü haber!
- Süper Kupa'da beşinci gol geldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Gözünüz açık olsun
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- Suikast nasıl yapıldı?
- AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak!
- 'Instagram'a erişim engeli'ne dava açtı
- Meteoroloji uyardı: 'Kavrulacağız'
- Beyoğlu'nda 3 kadına önce taciz sonra darp