Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 20:03

Güncelleme: 07.08.2023 - 20:03

Eskişehirspor, 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıtırken, 138 çeşit ürünün satışa çıkarıldığı duyurdu.

Eskişehirspor’un yeni sezon formaları Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen lansman ile görücüye çıktı. Tanıtım toplantısına Kulüp Başkanı Erkan Koca, Başkan Vekili Özgür Marankoz, CBS Spor yetkilisi Fazlıhan Carus, GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çalgır katıldı. Siyah-kırmızılı ekibin 2023-2024 sezonunda giyeceği beş çeşit forma sporcuların katılımıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Erkan Koca, yeni sezonun bir milat olduğunu vurgulayarak, “Bu sene bir milat. Geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolun sonunda zafer, yolun sonunda şampiyonluk, yolun sonunda kupa var. Bizim yolumuz bu, sağlam adımlar atıyoruz. Sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Bu sefer yalnız değiliz. İtalyan devi Diadora firmasıyla, göğsümüzde ise GHO firmasıyla da beraber bu yolu yürüyeceğiz. Kupayı inşallah hep beraber kaldıracağız” dedi.

"BU KUTSAL YOLCULUK HAYIRLI OLSUN”

Yeni sezonda yine en büyük güçlerinin taraftar olacağını ifade eden Başkan Koca, “Taraftarımızla bu şehri yeniden siyah-kırmızı renklere boyayacağız, donatacağız. Tüm şehri şampiyonlukla, şampiyonluk rüzgarıyla sokaklarını, caddelerini siyah-kırmızı bayraklarla donatacağız inşallah. Hani bir söz vardır ya; yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkacağız. Biz bu sene yönetim kurulu olarak inandık. Taraftarımız inanıyor, sponsorlarımız inanıyor. O zaman bu kutsal yolculuk hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

138 ÇEŞİT ESKİŞEHİRSPOR ÜRÜNÜ SATIŞA SUNULDU

Yeni formalar ve Eskişehirspor ürünleri hakkında da müjde veren Başkan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük taraftarımız sabırsızlıkla yeni sezon formalarını bekliyorlar. 138 çeşit Eskişehirspor ürünün şu an itibarıyla Eskişehirspor resmi internet sitesinden satışa başlandığının müjdesini onurla ve gururla veriyorum. Yeni formalarımız ve 138 çeşit Eskişehirspor ürünü tüm taraftarımıza, tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”