Ümraniyespor, ilk maçında Selçuk İnan'ı üzdü! Kasımpaşa - Ümraniyespor: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 15:59
Ümraniyespor, ilk maçında Selçuk İnan'ı üzdü! Kasımpaşa - Ümraniyespor: 1-2
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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada penaltıdan Mrsic ve 86'ncı dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü ise 88'inci dakikada Yunus Mallı'dan geldi.



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