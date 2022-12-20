Ümraniyespor, ilk maçında Selçuk İnan'ı üzdü! Kasımpaşa - Ümraniyespor: 1-2
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto Süper Lig'in 2 temsilcisi Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada penaltıdan Mrsic ve 86'ncı dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü ise 88'inci dakikada Yunus Mallı'dan geldi.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- İşte kar beklenen iller...
- 'Hesap hatası var'
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Asgaride beklenti 9 bin TL’ye çıktı